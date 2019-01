Fins a 128 nous autobusos de baixes emissions s'incorporaran a l'àrea metropolitana de Barcelona

L'àrea metropolitana de Barcelona incorporarà a la flota d'autobusos metropolitans 128 nous vehicles de baixes o nul·les emissions durant el primer trimestre de l'any. D'aquests 128 autobusos, tots ells adquirits durant el 2018, 103 són híbrids dièsel-elèctric, que permeten un estalvi energètic del 25%, i els 25 restants són 100% elèctrics.

Concretament, dels híbrids n'hi ha 8 midis (10 metres de longitud), 52 estàndards (12 metres) i 43 articulats (18 metres). Aquests darrers donaran servei a línies de gran demanda, ja que tenen la capacitat d’acollir un 30% de passatgers més que un autobús estàndard. Els autobusos elèctrics, són tots estàndard amb càrrega en cotxeres.

L'adquisició d'aquests nous vehicles s’emmarca en l’estratègia metropolitana de millora de la qualitat de l’aire que contempla la renovació de la flota de transport públic de superfície amb la incorporació de vehicles més sostenibles.

Canviar d'hàbits, canviar d'aires

Paral·lelament, per comunicar als usuaris i a la ciutadania en general aquestes incorporacions d’autobusos nous i sostenibles i per convidar a utilitzar-los, des de l’AMB s’impulsa una campanya informativa, vinilant l’exterior d’aquests nous autobusos amb el missatge Soc nou i sostenible. Quan m’agafes, canvies d’aires, acompanyat del lema “canviar d’hàbits és tan necessari com l’aire que respirem”.