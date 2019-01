La primera botiga lliure de plàstics a Amsterdam

Gairebé 1400 productes 'lliures de plàstic' en els seus embolcalls es podran adquirir al supermercat obert per Ekoplaza a la capital dels Països Baixos. L'establiment ofereix una àmplia varietat de productes envasats i a granel que van des de carn, arròs, salses, làctics, xocolata, cereals, fruita i verdures. Aquesta és una prova pilot que la cadena pensa expandir als seus 74 establiments que té oberts a tot el país.

La botiga pilot de la cadena de supermercats Ekoplaza que té a la capital holandesa s'utilitzarà per a provar nous materials biològics compostables i, alhora, pel retorn a l'ús dels de materials tradicionals, com vidre, metall i cartró. Els productes es comercialtizen sota la marca 'plastic free', una etiqueta presentada per A Plastic Planet per ajudar els compradors a identificar fàcilment els productes que estan completament lliures d'envasos de plàstic.

El grup ambientalista A Plastic Planet, que va tenir la idea, va destacar que la presentació d'aquest supermercat és un "moment històric" per a la lluita mundial contra la contaminació per plàstic. Un cofundador de Plastic Planet, Sian Sutherland, va instar els supermercats britànics a seguir l'exemple de Ekoplaza i introduir passadissos sense empaquetatges de plàstic tan bon punt sigui possible.

La cadena de supermercats Ekoplaza, que també ven on line, remarca que els aliments ecològics no només han de tenir un procés vinculat amb la cura del territori i la salut, també ho han de ser amb valors fonamentals com és la responsabilitat mediambiental. Per això expliquen que dins de la seva filosofia ha estat un pas important l'abandonament dels productes empaquetats en una o més capes de plàstics. Així estan contents d'haver trobat una alternativa ecològica als embalatges de plàstic, en format de biomaterials compostables innovadors. 'No cal preocupar-se pels efectes secundaris amagats en el que compres' asseguren en una campanya, 'el que veus és el que obtens'.