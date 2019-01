Barcelona impulsa el primer dentista municipal de l'Estat amb preus fins a un 40% inferiors als actuals

La proposta complementa el nou servei d'odontologia gratuït per a persones vulnerables i vol afavorir l'accés al dentista del conjunt de la ciutadania i especialment de les classes socials més desafavorides. L'objectiu de crear una iniciativa econòmica sostenible, autofinançada i sense beneficis és garantir la qualitat assistencial i les condicions laborals satisfactòries a uns preus més assequibles.

L'Ajuntament calcula que els tràmits legals necessaris estaran llestos aquest 2019 i preveu que el servei tindria capacitat per atendre unes 36.000 persones l'any



L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits necessaris per crear un una iniciativa econòmica municipal de serveis d'odontologia oberts al públic. El nou servei de dentista municipal sorgeix amb el doble objectiu d'oferir a tota la ciutadania que ho demani un servei d'odontologia a uns preus ajustats als costos i, a la vegada, garantir la qualitat assistencial i les condicions laborals satisfactòries per als equips professionals. La proposta de l'Ajuntament ja compta amb tots els estudis previs sobre el seu encaix legal i la seva sostenibilitat econòmica i, en cas que es compleixin tots els tràmits necessaris i els terminis previstos, entraria en funcionament en un any, aproximadament. Aquest nou servei tindria capacitat per atendre unes 36.000 persones l'any amb uns preus que podrien ser fins a un 40% inferiors als preus actuals que hi ha a la ciutat de Barcelona.



La primera de les passes previstes perquè l'Ajuntament exerceixi aquesta nova iniciativa en matèria de serveis d'odontologia es va fer el mes de novembre passat. Per a la seva tramitació cal ara l'aprovació inicial a la Comissió de Drets Socials del proper 15 de gener, per acabar passant pel Ple municipal el proper març.



La nova iniciativa municipal, la primera que es fa a l'Estat d'aquest tipus, va molt més enllà del servei d'odontologia municipal gratuït per a persones en situació de vulnerabilitat que l'Ajuntament de Barcelona ja va posar en marxa l'estiu passat, un cop analitzat que la previsió de 2.000 persones tractades l'any per aquest servei específic queda lluny de resoldre el problema de l'accés a tractaments odontològics en un ampli sector de la població barcelonina, especialment per la limitada cobertura pública existent, les desigualtats en la utilització de serveis i les disfuncions en l'oferta privada que els mateixos col·legis professionals han denunciat reiteradament.



D'aquesta manera, envia un missatge a les administracions competents perquè ampliïn la cartera pública de serveis. De fet, entre els estudis previs també s'ha contemplat la possibilitat d'ampliar l'oferta actual de serveis gratuïts d'odontologia social o bé oferir subvencions als col·lectius amb menys recursos econòmics, però s'ha pogut constatar que l'impuls d'una iniciativa econòmica és una proposta sostenible econòmicament perquè l'empresa s'autofinançarà sense necessitat de recursos públics, i té capacitat de modular la seva activitat i el seu eventual creixement en funció de la demanda real que rebi.



S'espera que la posada en marxa de l'activitat contribueixi a augmentar l'accés de la població al dentista, atès que l'última enquesta de Salut de Barcelona apunta que el percentatge de la ciutadania que hi ha anat durant l'últim any és només del 40,8%. Aquest percentatge es redueix molt entre les classes socials més desafavorides, tot i que són precisament les que presenten més necessitats d'obturacions dentals, per exemple. A més a més, la mateixa Encuesta Nacional de Salud de 2017 ja indicava que el 12% de la població de Catalunya manifesta no poder accedir a l'assistència dental per un motiu econòmic, i que aquest percentatge s'incrementa sensiblement entre les persones amb menys recursos.