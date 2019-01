La Fundació Cram atén més de 60 tortugues marines capturades accidentalment per pescadors al delta de l’Ebre

La Fundació CRAM per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins ha fet 62 assistències a tortugues marines de l'espècie ‘Caretta Caretta’ al delta de l’Ebre en el darrer any, en el marc d'un projecte de recuperació i reintroducció en el medi natural de tortugues capturades de forma accidental en xarxes d'arrossegament. Això ha estat possible gràcies a la campanya de sensibilització del sector pesquer que s’ha fet a la zona, amb 24 embarcacions implicades.

El projecte que va començar el 2017 ha tingut el suport de la Generalitat i la col·laboració del Ministeri per a la Transició Ecològica, a través del Programa Pleamar, cofinançat amb fons europeus.

L’objectiu de la iniciativa ha estat sensibilitzar i implicar al sector pesquer d’arrossegament de la zona del delta de l'Ebre per minimitzar l'impacte que té la pesca accidental sobre les tortugues marines. Així, s’han fet reunions amb les confraries implicades, s’ha establert relació amb els mateixos pescadors i s’han fet jornades formatives als ports de l'Ampolla, les Cases d'Alcanar i Sant Carles de la Ràpita. Tot això s’ha traduït en 24 embarcacions implicades en la recuperació de tortugues marines durant aquest any.



D'altra banda, el projecte ha permès recuperar el 97% de les tortugues marines capturades incidentalment per les embarcacions participants en aquesta iniciativa i tornar-les al seu medi natural el més aviat possible, de la mà dels pescadors col·laboradors i les seves famílies.



Amb aquesta línia d'actuació, s’han atès 61 exemplars de tortuga babaua, un d'ells capturat accidentalment en dues ocasions. D’aquests, s’han recuperat i alliberat al medi natural 38 tortugues, 22 es mantenen en recuperació amb un pronòstic favorable i dues van ingressar mortes al centre de recuperació.



El CRAM recorda que la principal amenaça de les tortugues marines és la pesca accidental i subratlla que el projecte ha estat molt ben acollit pels pescadors de les Terres de l’Ebre. De fet, aquest col·lectiu és clau perquè és el primer en detectar la captura accidental i en activar el protocol de rescat.



Font: ACN