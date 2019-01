Una nova investigació planteja que l'escalfament global dels oceans és equivalent a l'esclat d'una bomba atòmica per segon

Segons els investigadors gran part de la calor s'ha emmagatzemat en les profunditats de l'oceà, però les mesures per a prevenir l'escalfament global van començar tot just fa unes dècades. El nou treball recopila dades des de 1871. Els científic asseguren que comprendre els canvis que hi ha hagut en el passat dels oceans és clau per a prevenir l'impacte futur del canvi climàtic.

L'estudi elaborat per un equip d'investigadors de la Universitat d'Oxford ha estat publicat per la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Combina dades sobre la temperatura superficial del mar durant els darrers 150 anys i models informàtics de circulació de les corrents oceàniques.

Segons els científics més del 90% de la calor acumulada per les emissions de gasos d'efecte hivernacle és absorbida pels mars i oceans, en canvi l'impacte en l'aire, la terra i la capa de gel és molt menor. La gran quantitat d'energia i calor que absorbeixen els oceans condueix a l'augment del nivell del mar i provoca que els huracans i tifons siguin més intensos. Auguren que el nivell del mar pot augmentar més ràpidament a causa de la fosa de gel que existeix a Groenlàndia.

Laure Zanna, científica que encapçala la investigació de la que es fa ressò The Guardian, assegura que les dades mostren que estem posant un excés d'energia en la climatització del sistema i que molta part acaba al fons del mar, assegura que el total de calor acumulada en els oceans durant els darrers 150 anys equival a 1000 vegades l'ús anual d'energia que consumeix la població mundial, o a l'energia que desprèn l'esclat d'una bomba atòmica per segon.