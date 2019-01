La transformació de la plaça de les Glòries es començarà a veure el març amb la finalització del parc verd central

El març s'enllestiran les obres de l'espai verd anomenat Clariana del Parc de Canòpia i la reurbanització del primer tram de l'avinguda Meridiana, segons ha explicat la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz. Ha destacat que la resta d'obres avancen al ritme previst, de manera que els túnels viaris podrien entrar en funcionament el primer semestre del 2021.

En aquest moment s'han executat el 59% dels treballs a l'àmbit Clariana, el 47% del primer tram de l'Avinguda Meridiana i el 45% dels túnels viaris. Sanz ho ha explicat durant la inauguració d'un nou mirador que obrirà el 12 de gener i cada primer dissabte de mes de les 10 a les 14 hores amb l'objectiu que els veïns puguin "comprovar el grau d'execució, desenvolupament i compliment de les obres".

Sanz ha exposat que les obres van segons les previsions i en quatre anys acabaran totes les actuacions que depenen de l'Ajuntament de Barcelona durant la inauguració del nou mirador a la plaça de les Glòries. Ha explicat que el març ja es podrà veure "el primer canvi rellevant", que tindrà a veure amb la finalització de la urbanització de l'àmbit Clariana i el primer tram reurbanitzat entre Glòries i Mallorca de Meridiana.



Àmbit Clariana



Les obres a l'àmbit Clariana es van iniciar el març del 2018 i han d'acabar el març del 2019. Configuren la primera fase del Parc de Canòpia. El projecte es va dividir en cinc lots i, per tant, en cinc adjudicataris per un import pressupostat total de 19,8 MEUR. En total s'actua sobre una superfície de 45.860 metres quadrats dels quals 20.410 són de zona verda.



Les obres que s'han fet fins ara són la urbanització de la rambla dels Encants amb la pavimentació, una primera capa de terra vegetal, el sistema de reg i les connexions de la xarxa de drenatge. També s'ha fet el dipòsit d'emmagatzematge d'aigua freàtica i la casa dels jardiners. En aquests moments el 59% dels treballs ja estan executats. La Clariana comprèn l'espai que queda entre els carrers de la Independència i de Cartagena.



En aquest espai hi haurà una gran esplanada de gespa d'una hectàrea, un nou passeig per vianants i bicicletes, un centre de treball de la brigada de jardineria, un espai dedicat al joc per als infants, refugis de la natura amb arbres i vegetació, un espai per al lleure de les mascotes i una zona lúdic-esportiva amb taules de jocs i un espai multiusos que pot ser utilitzat com una pista esportiva o per fer altres tipus d'activitats com patinatge o ball.



Primer tram de l'Avinguda Meridiana



El març del 2018 també es va iniciar la transformació de la Meridiana amb una inversió total de 10,6 MEUR, que engloba el tram Glòries Mallorca. S'actua sobre 43.575 metres quadrats amb una longitud total de 815 metres. Pel que fa al tram Independència-Aragó, s'estan acabant de fer els parterres i ja s'han omplert de terra vegetal, també s'ha fet la xarxa de drenatge i s'han instal·lat nous serveis de xarxa freàtica i d'enllumenat, i s'han fet demolicions en ambdós costats.



Pel que fa al tram Aragó-Mallorca, entre Aragó i València s'està treballant en el drenatge dels parterres i la pavimentació dels guals de la mitjana i en la construcció del col·lector situat a la vorera costat mar. Al tram entre València i Mallorca s'està fent la pavimentació de voreres i guals, la impermeabilització dels parterres i el drenatge al costat mar, incloent també la rehabilitació d'un col·lector. El grau d'execució dels treballs se situa al 47%.



Túnels viaris



Les obres als túnels viaris es va reprendre el març del 2018 després d'un procés en el qual es va rescindir el contracte anterior i es va tornar a adjudicar l'obra en cinc lots i allargant-la fins a la Rambla de Poblenou per un import pressupostat de 100,9 MEUR. Fins ara s'ha treballat en cinc fronts. Al pas inferior del túnel d'ADIF (R2, Estació de França-Sants) s'està millorant el terreny, rebaixant-lo fins a la cota d'ancoratges provisionals. Al pas inferior dels túnels d'ADIF Meridiana (R1, R3-R4 Rodalies) s'estan fent els treballs de sosteniment de les vies d'ADIF i s'ha iniciat l'execució de puntals, que són les bigues que aguantaran les pantalles per evitar la seva deformació.



Al pas inferior del túnel de la L1 del Metro han finalitzat els treballs de sosteniment i s'estan executant els puntals del segon nivell d'un dels pous i s’han fet tasques d'impermeabilització de juntes de pantalla. També s'estan enderrocant paviments i cimentacions existents al tub i s'ha construït un mur que farà de guia de les pantalles. També s'estan col·locant els pilons i pantalles i s'ha iniciat l'execució de la llosa coberta. Aquest mes començarà l'excavació de les contravoltes.



L'actuació dels túnels de Glòries consisteix en la construcció d'uns túnels urbans, que seran dos tubs independents amb circulació unidireccional, amb una longitud total de 957 metres, que recolliran el trànsit de la Gran Via i preveuen tenir 90.000 cotxes al dia de mitjana. El primer tram de túnel (508 metres) està situat entre els carrers de los Castillejos i de Badajoz. El segon tram de túnel (449 metres) va del carrer Badajoz a la Rambla del Poblenou. Els túnels que segueixen la traça de Gran Via, passaran per sota dels 4 túnels existents: L1 Metro, R1 línia de Maçanet -Massanes, R3 /R4 (línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d'Estació de França-Sants.

Font: ACN