Alcover estalviarà gairebé el 70% del cost de l'energia dels equipaments públics formant part del projecte xarxa de calor de proximitat

El municipi d'Alcover (Alt Camp) s'estalviarà uns 25.000 euros anuals per sumar-se al projecte de la primera xarxa de calor de proximitat feta amb biomassa forestal a la demarcació de Tarragona. Això suposarà un estalvi de gairebé el 70% del cost del combustible fòssil que utilitza per abastir d'aigua calenta els cinc equipaments públics –la piscina, els dos pavellons i els dos edificis de l'escola. A la vegada, també es reduirà en 106 tones l'any l'emissió de CO2.

De fet, el projecte, encapçalat per la Diputació de Tarragona, té un pressupost d'uns 2,2 milions d'euros i inclou les poblacions de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, El Montmell, la Sénia, Rasquera, Tivissa, la Fatarella, Gandesa i Horta de Sant Joan. Està previst que s'iniciïn els tràmits per la licitació el proper quinze de gener amb la signatura dels convenis entre l'ens supramunicipal i els ajuntaments.

El projecte "Xarxa de calor de proximitat" de la Diputació de Tarragona té com a eix central la creació d’un model propi i de referència al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. La iniciativa està cofinançada amb el 50% pel Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER), el 25% per la diputació i els ajuntaments es fan càrrec del 25% restant. En el cas d'Alcover, el cost de la inversió s'enfila a 353.083,32 euros i el consistori es farà càrrec de 106.225 euros. Per fer realitat el projecte, es construirà un dipòsit, una sitja i una caldera, on es cremarà la llenya, que s'instal·laran en una de les entrades del pavelló municipal per tal d'aprofitar la seva inclinació.



De fet, la proximitat entre els diversos equipaments municipals i públics fa que siguin "idònies", segons ha explicat el responsable de Medi Ambient de la Diputació, Josep Maria Prunera. Així mateix, Prunera ha explicat que han escollit els projectes "més madurs", com és el del municipi alcoverenc que fa una dècada que hi treballa. "Cremar llenya al quilòmetre zero és millor que anar a buscar el petroli a 10.000 quilòmetres", ha constatat Xavier Torrell, regidor de Medi Ambient. "La viabilitat econòmica és total, tenim experiències arreu de Catalunya que demostren que el sistema és fiable", ha afegit. Per això, un cop estigui en marxa el projecte des del consistori volen ampliar la iniciativa a la resta d'equipaments municipals – el recentment estrenat centre de dia, la llar de jubilats i l'edifici de l'institut.



Disminuir el risc d'incendis



A banda, el projecte, que s'emmarca en la lluita contra el canvi climàtic i l'estalvi energètic, també té l'objectiu de prevenir incendis amb una millor gestió forestal. "Des de fa 50 anys la massa forestal és un polvorí i amb un risc de potencialitat molt alt, que ens fa tremolar a tots plegats", ha assegurat el regidor. I és que el municipi d'Alcover disposa d’una superfície forestal molt important dominada per finques privades d’extensió petita o mitjana. D'altra banda, des de la Diputació també destaquen que la iniciativa generarà nous llocs de treball en aquestes zones on "és important l'equilibri territorial".



Signatura dels convenis per iniciar la licitació



La Diputació de Tarragona signarà els convenis amb els nou ajuntaments de la demarcació el pròxim quinze de gener. Els acords ja estan adoptats i els projectes executius aprovats. Amb aquesta signatura s'iniciaran els tràmits per la licitació que està prevista que culmini durant el primer semestre del 2019. Les obres es preveuen que estiguin enllestides l'any vinent i les xarxes de calor de biomassa haurien d'estar en ple funcionament el 31 de desembre del 2020, data que el FEDER exigeix que estiguin finalitzades.

Font: ACN