El PP veta al Senat el sostre de despesa i evita que l'Estat pugui destinar 6.000 MEUR més als pressupostos del 2019

El PP ha usat la majoria absoluta al Senat per vetar els objectius de dèficit 2019-2021 –on està inclòs el sostre de despesa del 2019-, que suposaven per al govern espanyol disposar de 6.000 MEUR més per elaborar els pressupostos de l'any vinent. La setmana passada, el Congrés va aprovar un dèficit públic de l'1,8% del PIB per al 2019 (cinc dècimes per sobre de l'actual, en l'1,3%) però, segons la Llei d'estabilitat pressupostària modificada pel PP, cal que el Senat referendi les xifres.

El PP no ha canviat el guió i ha votat en contra dels objectius de dèficit, que ja comptaven amb l'aval de Brussel·les. Això obliga el govern espanyol a configurar el pressupost del 2019 amb el sostre de despesa de l'1,3% fixat per l'executiu de Mariano Rajoy. D'aquest 6.000 MEUR, 2.500 anaven destinats a les comunitats autònomes, 2.500 per a pensions i 1.000 MEUR per al govern central.

La setmana passada, el govern de Pedro Sánchez va aconseguir reeditar la unió de forces de la moció de censura per aprovar –en un segon intent- els objectius de dèficit amb el suport de PDeCAT, ERC Podem, PNB i Compromís. Aquesta és l'eina prèvia per elaborar els comptes de l'Estat. Segons la Llei d'estabilitat pressupostària, però, aquests objectius els ha d'aprovar també el Senat. Una modificació que va ser introduïda per l'anterior executiu de Mariano Rajoy.



El govern espanyol - amb el suport de Podem, ERC i PNB- va impulsar una reforma de la llei per eliminar aquesta capacitat de veto, però la majoria de PP i Cs a la Mesa del Congrés la manté bloquejada des de fa tres mesos. De fet, aquest mateix dijous el Grup Socialista ha presentat un recurs d'empara al TC per denunciar aquest "bloqueig inconstitucional i trampós".



"Pinça nostàlgica i immobilista"



La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha denunciat la "pinça nostàlgica i immobilista" de PP i Cs i ha criticat que no permetin continuar amb la tramitació dels pressupostos adequant-los a un nou sostre de despesa. Montero també ha recordat que el PSOE, quan era a l'oposició, va aprovar les tres modificacions del sostre de despesa que va fer el govern de Mariano Rajoy. "Practiquen patriotisme de bandera i de polsera, però la veritable pàtria es troba en l'interès general i el bé comú de les persones, però a vostès no els interessa ni l'estat del benestar ni l'estat de les autonomies", ha criticat.



També ha lamentat que durant anys de crisi s'hagi "amagat sota el paraigües de les polítiques d'austeritat de la Comissió Europea" i ara que Brussel·les els ha aprovat els objectius de dèficit no aprofitin poder augmentar en 6.000 MEUR la despesa en matèries socials.



Després del revés del Senat, el govern espanyol haurà de confeccionar els comptes del 2019 amb els límits d'endeutament del govern de Rajoy, situats en l'1,3% del PIB i no en l'1,8% que pretenia el govern de Pedro Sánchez.



Els objectius de dèficit no s'han aprovat pel vot en contra del PP, Cs, Foro Asturias, UNP i Coalició Canària. En tota, 150 vots en contra i 97 a favor, més una abstenció del PP per un error en la votació. La resta de forces, incloses ERC i PDeCAT, han votat a favor com ja van fer al Congrés la setmana passada, reeditant el pacte de la moció de censura.

