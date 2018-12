La defensora europea resol que el BEI va actuar amb "negligència" amb el fiançament del Castor

La defensora del poble europeu, Emily O'Reilly, ha emès una resolució, a petició del Síndic de Greuges, Rafel Ribó, on qualifica de "negligent" l'actuació de finançament del Banc Europeu d'Inversió (BEI) en relació amb el projecte Castor.

O'Reilly ha rebutjat la justificació del BEI per haver tardat quatre anys en respondre a la plataforma en Defensa de les Terres del Sénia perquè deixés de finançar el magatzem de gas. El Banc Europeu va atribuir la dilació a discrepàncies entre els equips tècnics interns i també amb terceres parts contractades però la defensora europea l'insta a buscar "fórmules conciliadores per arribar a una entesa" quan les investigacions internes frenin les resolucions i que "estableixi garantien mínimes" quan contracti empreses externes, per evitar casos com aquest.

ACN Alcanar