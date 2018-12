Barcelona fomenta que el jovent aprengui a crear cooperatives a través d'un exitós model educatiu del Quebec

Una desena de joves han participat en un programa pilot que importa el model de cooperatives del Quebec i creen Recooperem, una iniciativa que neix per reduir la petjada ecològica. Barcelona Activa; el Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum i Sarrià-Sant Gervasi s'impliquen en aquest programa on també participen l'Espai Jove Casa Sagnier; el Consell de Joventut de Barcelona; les cooperatives l'Esberla i l'Esguard i la fundació Espigoladors

Es tracta del primer projecte que neix a Sarrià-Sant Gervasi en el marc del programa "Cooperativa per Joves", una prova pilot que s'està duent a terme de la mà de Barcelona Activa per importar el model de les Cooperatives Juvenils de Serveis del Quebec, on te una llarga tradició i està present a centenars de centres educatius. Es tracta d'un projecte educatiu pensat fora de l'àmbit educatiu en què els joves aprenen els valors del cooperativisme simulant la creació d'una cooperativa de treball. Aquest projecte de formació s'emmarca en la xarxa internacional de ciutats C.I.T.I.E.S, creada per promoure la innovació i la transferència de coneixement en matèria d'Economia Social i Solidària.



En concret, la iniciativa Recooperem l'han impulsat una desena de joves amb inquietud, curiositat i esperit crític, que han participat en l'aventura d'aprendre a posar en marxa una cooperativa de treball. Des del mes d'octubre, els joves s'han organitzat en comissions de treball i han posat en marxa la cooperativa amb el suport d'un Comitè Local on participen entitats de l'associacionisme juvenil, l'Economia Social i Solidària i l'administració: les cooperatives l'Esberla i l'Esguard; la fundació Espigoladors; Sarrià Sant Gervasi Coopera, la xarxa local que fa part de la Xarxa d'Economia Social i Solidària; l'Espai Jove Casa Sagnier; el Consell de Joventut de Barcelona; l'Ajuntament, a través del Districte de Sarrià Sant Gervasi i Barcelona Activa, l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona