Ecovidrio obrirà el 4 de gener un obrador a Barcelona des d'on repartirà 2000 tortells de reis

El proper 4 de gener Ecovidrio portarà a cap la campanya· #ReciclaVidreXTortell per primer cop a Barcelona. L'entitat promotora del reciclatge obrirà un obrador efimer on repartirà 2000 tortells de reis a tots els ciutadans que hi dipositin 1kg de vidre.

Ecovidrio portarà a cap la iniciativa #ReciclaVidreXTortell i obrirà, durant el dia 4 de gener, un obrador des d'on repartirà 2000 tortells de reis a tots els ciutadans que hi portin 1 kg de vidra, l'equivalent a tres ampolles lde lk75 cl. Amb aquesta campanya, l'entitat sense afany de lucre, encarregada de dur a terme la gestió del reciclat de vidre a tot l'estat vol conscienciar sobre la importància del reciclatge d'aquesta mena d'envasos durant aquestes dates, una de les èpoques de més consum de vidre ja que suposa el 20% de tot un any.

En concret, el 2017 es van reciclar 789.235 tones de vidre a tot l'estat –una mitjana de 16,9 kg por habitant, l'equivalent a 64 envasos per persona.

Catalunya va reciclar durant el 2017 més de 151.000 tones de residus d'envasos de vidre, xifra que suposa un increment del 5% envers l'any anterior.

Ecovidrio col·laborarà en la campanya #ReciclaVidreXTortell amb la Fundació Mauricio Garrigou que treballa per a donar a nens i joves amb capacitats diferents una educació de màxima qualitat atenent a les seves necessitats específiques.