La IV Fira de Consum Responsable i d'Economia Social i Solidària arriba a plaça Catalunya amb la presència de 70 entitats

Aquest any s'estrena la caseta i la carpa del Consum Responsable per donar a conèixer el nou espai municipal de referència i atenció als consumidors que ha obert portes al costat de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC).

La Fira participa del projecte "Llibres que Importen", un amic invisible que organitza Atrapavientos i que permetrà intercanviar llibres dedicats

A nivell cultural i d'oci familiar, La Ciutat dels Somriures i El Senyor Hivern seran els protagonistes dels espectacles que tindran lloc a l'interior de la plaça Catalunya





Del 21 de desembre al 4 de gener la plaça Catalunya acollirà la IV quarta edició de la Fira de Consum Responsable i d'Economia Social i Solidària, organitzada pel Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l'Ajuntament de Barcelona. Per quarta vegada consecutiva, la Fira és l'espai que, per Nadal, mostra a la ciutadania que és possible comprar i consumir de manera sostenible i solidària, amb iniciatives i projectes d'una setantena d'entitats.



Com a principal novetat, enguany la Fira tindrà una caseta de l'Espai Consum Responsable, el nou servei municipal que ha obert portes al costat de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), al Palau Foronda de la Ronda Sant Pau 43-45, i que estarà fent activitats a la plaça de Catalunya per donar a conèixer el nou espai de referència que incorpora nous serveis d'atenció a les persones consumidores.



A la Carpa Consum Responsable s'organitzaran un seguit d'activitats dinamitzadores amb el consum responsable i l'economia social i solidària com a eixos principals. Hi haurà debats, actuacions musicals, activitats adreçades a un públic familiar, i de sensibilització i promoció del consum responsable. Bona part d'aquestes activitats les programen els projectes participants a la Fira, com a compromís i retorn social de la seva participació. Decoració nadalenca amb texans vells, tallers d'hort urbà, de cosmètica, de joieria orgànica o de reciclatge creatiu amb bosses de plàstic son algunes de els activitats programades. En aquest enllaç podeu veure el programa complert d'activitats.



70 entitats participen a la Fira per mostrar els seus projectes



L'objectiu principal de la Fira de Consum Responsable i d'Economia Social i Solidària és donar a conèixer entre la ciutadania l'existència de productes, serveis i activitats d'empreses i entitats que promouen i permeten practicar un consum responsable i de proximitat, alhora que fan possible una economia social i solidària, amb projectes viables, amb un alt retorn social i ambiental a barris i districtes.



La Fira mostrarà, de nou, projectes de 70 entitats i empreses d'economia social i solidària que, ofereixen, un ampli ventall d'oferta d'artesania, alimentació, roba, cultura i coneixement, llibres, salut, cura entre d'altres. Projectes de l'àmbit divers de l'economia social i solidària, tenint un paper destacat les fundacions i empreses d'inserció sociolaboral de les persones amb capacitats diverses, cooperatives i associacions.



A la fira es trobaran projectes, entitats i empreses que fan economia d'una altra manera, orientada a satisfer necessitats, aspiracions i fins i tot desitjos, de les persones, i els territoris; una economia de proximitat, arrelada als barris, districtes i a la ciutat i al país.



Intercanvi de llibres dedicats i un repte per promoure el consum responsable



Així mateix, la Fira se suma aquest any al projecte "Llibres que Importen", que organitza Atrapavientos amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i el Ministerio de Cultura y Deportes. Del 21 al 24 de desembre tothom qui ho vulgui podrà regalar un llibre que ha tingut un significat important, embolicant-lo i acompanyant-lo d'una dedicatòria on s'expliqui per què ha estat significatiu. En el moment de deixar l'exemplar, aquesta persona rebrà un altre llibre, a l'atzar, que haurà dut abans un altre amic invisible literari. Tota la info la trobareu al web: http://llibresqueimporten.org/



A més, per la Fira s'ha plantejat el repte Passaport de Consum Responsable.



Per incentivar un consum sostenible, totes les persones que visitin la Fira de Nadal estan convidades a participar en un repte: aconseguir el seu passaport del consum responsable. Per cada principi de Consum Responsable que trobis a la Fira, s'obtindrà un segell. Després de completar un mínim de 4 segells al passaport, i explicar la teva bona acció pel 2019, a la caseta de l'Espai Consum Responsable es podrà recollir un obsequi ple de consciència.



La Fira de Consum Responsable tindrà lloc a la plaça de Catalunya des del divendres 21 de desembre a les 15h fins el divendres 4 de gener a les 18.00 hores. La fira estarà ubicada a la corona exterior de la plaça i estarà oberta en horari de 11h a 20:30 hores, excepte els dies de Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any, que romandrà tancada.





Una aposta estratègica per impulsar l'economia social de la ciutat



La celebració d'aquesta Fira respon a l'estratègia municipal de donar suport a una economia plural i dotar d'eines i recursos a l'economia social i solidària, que representa al voltant d'un 7% del PIB, amb la voluntat que guanyi importància en els propers anys per l'impacte que aquests projectes tenen en la ciutadania. Alguns dels projectes que hi estaran representats han participat en algun dels serveis i recursos especialitzats que Barcelona Activa ha posat en marxa adreçats a empreses i iniciatives d'economia social i solidària.



En només dos anys el percentatge d'empreses d'aquest perfil que s'han atès a Barcelona Activa --incloent-hi participació a programes i activitats- han passat d'un 4% el 2016 al 8% el 2018, atenent un total de 439 empreses en el que portem d'any. Aquest acompanyament i suport ha contribuït a que el ritme de creació de cooperatives a la ciutat també s'hagi doblat en aquest període. L'any 2017 es van constituir 61 noves cooperatives, el doble que fa dos anys, el que representa el 37% del total de noves cooperatives constituïdes a Catalunya. Les dades de 2018 apunten a resultats encara millors.





La Ciutat dels Somriures i El Senyor Hivern protagonitzen l'interior de la plaça Catalunya



Durant les mateixes dates, entre el 21 de desembre i el 4 de gener, la part central de la Plaça Catalunya es transformarà en La Ciutat dels Somriures, gràcies a un munt de propostes lúdiques i escèniques. La direcció artística és a càrrec de Marta Almirall, i l'escenografia de la plaça és una proposta de Xavi Bayona.



El Senyor Hivern, figura central d'aquest Nadal, serà també el protagonista de l'espectacle principal de la plaça i el convidat d'honor d'aquesta Ciutat dels Somriures. Com en un particular taller de Gepetto, aquesta figura gegant prendrà vida a certes hores del dia amb un espectacle de la companyia Efímer que fascinarà petits i grans. En diferents sessions diàries, el Sr. Hivern travessarà la plaça per arribar a l'escenari central, on protagonitzarà un espectacle en el qual també participaran el Gran Llibre de les Coses Petites i, entrada ja la fosca, s'hi afegiran les Fonts Bessones de la Plaça amb tota la seva llum i color.



A banda de l'espectacle central, que s'anirà repetint diferents cops cada dia, La Ciutat dels Somriures, amb els seus diferents espais escenogràfics, oferirà diverses propostes que tindran lloc diàriament a la plaça:



- Espai central de la plaça

Aquest espai central de la plaça estarà ocupat per diverses instal·lacions itinerants com ara jocs, tallers, activitats, instal·lacions esportives, vinculades totes elles a les activitats de La Ciutat dels Somriures.



- El Bulevard de la Memòria

A càrrec de la Companyia Minimons

La companyia Minimos serà l'encarregada de recrear un gran bulevard de botigues, un espai que ha viatjat per molts països, i aquest hivern, per fi, arriba a Barcelona per convidar petits i grans a connectar amb els seus records de Nadals passats. Els botiguers que hi trobaran, guiaran i convidaran al públic per compartir una experiència única, viatjar en el temps i emocionar-se recordant altres Nadals viscuts. El "Mur de la memòria" recollirà les emocions del públic que hi participi.



La Companyia Minimons és una formació especialitzada a crear recorreguts i instal·lacions per generar una aventura sensorial al públic visitant. Transformaran les botigues del bulevard en uns espais màgics i suggeridors per convidar a la gent a escriure els seus records.



- La Llibreria

A càrrec de Marga Sòcias

Una proposta perquè el públic familiar pugui gaudir de la lectura, però també de la música, a través de nadales, cançons populars i un seguit d'actuacions musicals vinculades al Nadal. L'actriu Marga Sòcias serà l'encarregada de proposar-nos una història màgica a la llibreria d'aquesta ciutat mitjançant el seu "llibre de les adreces", o bé amb algunes propostes vinculades amb la lectura. A l'espai de La Llibreria cada llibre és un viatge que ofereix la possibilitat de convidar- nos a un univers fascinant. Aquesta proposta es podrà veure fins al dia 1 de gener.



- El Teatre

A càrrec de Matito Titelles

La Ciutat dels Somnis comptarà també amb el seu Teatre, un espai on els titelles hi seran els protagonistes a través d'un espectacle de temàtica nadalenca que tindrà en Matito com a protagonista. Ell acompanyarà el públic en un recorregut per molts dels elements de la nostra tradició nadalenca, on hi aniran apareixent alguns dels personatges més destacats de les nostres tradicions: el Gall Antonio, l'Home dels Nassos, el Sr. Satanàs i Llucifer "lo cuiner", el Rei Mag que arriba amb l'Orient Express, un pastor innocent que busca Betlem, la Bruixa remeiera de tots els mals,... L'espectacle anirà acompanyat de música interpretada en directe.



- La Botiga de Joguines

A càrrec d'El Pájaro Carpintero

La Ciutat dels Somnis també comptarà amb un espai per als més petits, la Botiga de joguines. Aquí el so serà el protagonista, on els infants podran descobrir i experimentar a través de la música, i on el llenguatge serà representat per un joc sonor que podran realitzar a través de tot tipus d'instruments.



- La Botiga d'Esports

La botiga d'Esports tornarà a oferir espais i aparells per poder practicar diferents disciplines, des de bàsquet a futbol sala, circuit de cars o cordes.



- "El ritme al carrer"

La plaça també comptarà amb dos dies dedicats als joves a través de l'espectacle multi-disciplinar "El ritme al carrer", on l'artista Rudy Alvarado reunirà artistes i col·lectius de la cultura urbana en una bateria d'espectacles, activitats i tallers per a tota la família on es mostraran les últimes tendències en dansa urbana, Grafitti participatiu i exhibicions d' artistes plàstics, música experimental o espectacles de joves promeses. El ritme del carrer compta amb la col·laboració de moltes associacions i grups d'artistes urbans, i amb la participació de la Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran. "El ritme al carrer" es podrà veure els dies 30 i 31 d'11 a 18h.



- Patges Reials a la plaça Catalunya

També, i com és tradició, els dies 2, 3 i 4 de gener, els patges reials s'instal·laran a la Plaça Catalunya per recollir les cartes de totes els infants.



- Millor adopta

Entre les activitats de plaça Catalunya també es podrà trobar l'Espai "Millor adopta", que estarà present els dies 22 i 23 de desembre, d'11h a 20h. L'Ajuntament de Barcelona organitza aquesta activitat amb el suport de la Fundació Affinity, en la qual hi seran presents més de 20 entitats de protecció dels animals. L'objectiu d'aquesta iniciativa, és promoure les adopcions com a primera opció quan es vulgui incorporar un animal de companyia a la llar, la tinença responsable de mascotes i la lluita contra l'abandonament.