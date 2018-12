TSR publica oferta de treball per desenvolupar el projecte 'Edificis Positius'

TSR Territori Socialment Responsable SCCL s’ha creat recentment per desenvolupar una iniciativa innovadora sota la missió “Viure positivament l'experiència de ser veïns i veïnes. Fem dels edificis un actor de canvi de les ciutats” per mitjà d’un conjunt de projectes relacionats. TSR ara ha publicat una oferta laboral per desenvolupar el projecte amb l'objectiu de treballar en la comunicació interna, elaboració de continguts i dinamització de grups.



El focus està centrat en un projecte molt innovador, de foment de territoris socialment responsables a partir de la implicació de les persones / famílies: Edificis Positius és una iniciativa per millorar el món i fomentar el bé comú a partir d'iniciatives locals centrades en les escales de veïns. Edificis Positius pretén contribuir a crear un entorn de consciència positiva al voltant dels edificis residencials, abordant activament el repte que suposa la convivència en un marc de propietat horitzontal i creant les condicions perquè els edificis i les comunitats de veïns i propietaris siguin part de la solució en els reptes socials, ambientals i econòmics que afronta la societat.

Actualment té un equip motor integrat per tres persones (dues sòcies i un col·laborador). De manera immediata contractarà tres persones: direcció àrea comercial, comunicació interna (elaboració de continguts i dinamització de grups), i comunicació externa, i altres en els propers mesos.



Comunicació interna

Descripció de lloc de treball

· Persona tècnica en l’àrea de comunicació interna, col·laborant intensament amb una altra persona de comunicació externa, l’equip motor i la resta de l’equip del projecte. Té la principal responsabilitat en l'àrea d’elaboració de continguts, dinamització de voluntariat (bon veïnatge) amb mitjans telemàtics i tallers, amb el repte d’aconseguir la implicació activa de persones i comunitats de propietaris.



Funcions del lloc de treball

· Elaborar i executar el pla de comunicació interna, treballant en equip.

· Elaboració de continguts i materials per a les persones participants, amb manteniment en suport web i ús de xarxes socials i altres canals.

· Preparació i execució de tallers i dinamització de les persones participants.



Requisits mínims

· Experiència de 3 anys en comunicació o elaboració de continguts.

· Domini oral i escrit de català i castellà.

· Domini de les eines ofimàtiques a nivell d’usuari.



Competències bàsiques

· Gestió de projectes, capacitat d’organització.

· Orientació a resultats.

· Elaboració de continguts i gestió en format web.

· Dinamització de grups de voluntariat i dinamització de tallers.

· Treball en equip, amb models participatius horitzontals.

· Polivalència, proactivitat, empatia, habilitats interpersonals.

· Principis de responsabilitat social i capacitat de direcció per valors.

· Habilitats comunicatives.



També es valorarà

· Formació superior en àrees afins (periodisme, comunicació audiovisual, publicitat, humanitats...).

· Coneixement sector habitatge i administració de finques;

· Coneixement sector economia social.

· Coneixement model de responsabilitat social.

· Bon nivell d’anglès o francès.

· Entusiasme per la innovació social.



S’ofereix

· Contracte laboral a jornada completa.

· Lloc de treball a Barcelona (Esquerra de l’Eixample).

· Horaris flexibles segons les necessitats de les accions.

· Data d'incorporació: 1 de febrer

· Salari: 20.300 +30% segons objectius. (2019: posada en marxa)



Les persones interessades a ocupar aquest lloc de treball han d’enviar un Currículum Vitae i una carta de motivació a jmcanyelles@collaboratio.net, indicant en l’assumpte del missatge la referència OT/003 (termini: 10 de gener de 2019).

Més informació