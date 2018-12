Un estudi conclou que el transport aeri és la principal font de contaminació del turisme a Barcelona

L'estudi també proposa estratègies per a combatre aquesta contaminació, a través de promoure que els turistes coneguin i utilitzin els modes de transport públic disponibles des de l'aeroport del Prat fins la ciutat i fomentar mesures per incrementar eficiència dels edificis (com la rehabilitació energètica) en allotjaments turístics de la ciutat.

Cada visitant de la ciutat de Barcelona produeix al dia una emissió de 96,9 quilos de CO2, el que suposa una petjada de carboni equivalent a conduir un cotxe 410 quilòmetres sense parar. Així ho assegura un estudi elaborat per investigadors de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) que, per primer cop, avalua l'impacte de l'activitat turística en una ciutat concerta, en aquest cas la capital catalana que cada any rep més de 30 milions de turistes.

Segons l'estudi, la petjada de carboni total de l’activitat turística a Barcelona és de 9,5 milions de tones de CO2 cada any, i la principal font d'emissions, el 95,9% del total, correspon al transport d'arribada i sortida, principalment l'avió.

Del el 4,1% restant d'emissions, la principal font és el consum d’electricitat, principalment associat a l’allotjament. En aquest sentit, els hotels tenen el major impacte en la petjada de carboni amb un 70,5%, especialment en les categories més altes, seguits dels apartaments turístics amb un 25,3%.



Pel que fa al transport intern, els viatges en metro (38,5%) i en taxi (22,3%) per desplaçar-se per la ciutat són els que més emissions generen col·lectivament, per davant dels desplaçaments en tren i el vehicle propi. Tot i així, metro i tramvia són els dos modes amb una petjada de carboni per desplaçament més baixa. La petjada de carboni mitjana del desplaçament amb els transport interns de la ciutat és de 0,3 quilos de CO2 per viatge.



Respecte un veí de la ciutat, l'estudi assegura que un turista que s'està a la ciutat diversos dies contamina el doble que un resident, sent l'allotjament l'element diferenciador, mentre que un visitant d'una sola jornada contamina menys.



L’estudi també avalua de manera aproximada la petjada de carboni d’altres àmbits d’activitat relacionats amb el turisme com són el comerç, la restauració i els residus. Ni els residus ni la restauració tenen un impacte destacable, ja que les emissions per transport continuen sent les més elevades. La petjada de carboni del comerç seria equiparable a la de l’allotjament.



Una vegada identificades les principals fonts d’emissió de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH), la recerca també proposa un llistat de potencials estratègies per a la reducció de les emissions de GEH del turisme a la ciutat de Barcelona per cadascun dels àmbits d’activitat. En aquest sentit proposen accions d’informació i promoció de la compensació d'emissions de GEH associades al viatge en avió, promoure que els turistes coneguin i utilitzin els modes de transport públic disponibles des de l'aeroport del Prat fins la ciutat i fomentar mesures per incrementar eficiència dels edificis (com la rehabilitació energètica) en allotjaments turístics de la ciutat.

Font: ACN