El Business With Social Value arriba a la seva setena edició amb la incorporació del Turisme Sostenible de la mà de Barcelona Turisme

El dinar de l'esdeveniment ofereix un menú elaborat per 25 xefs de restaurants barcelonesos, entre els que destaquen Fermí Puig, Albert Adrià, Carles Tejedor, Raül Balam, Carles Gaig, Albert Raurich, Alain Guiard, Ada Parellada, Josep Maria Kao, Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, Carles Abellan o Paco Pérez

Amb el lema "Making a Difference Through Social Commitment" arriba la setena edició de l'esdeveniment que aposta per ser un referent en la transformació social de les empreses, promovent conductes socials i sostenibles afavorint la sostenibilitat econòmica dels Centres Especials de Treball i de les Empreses d'Inserció no lucratives.



Aquest meeting anual, que tindrà lloc el proper 20 de desembre al Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona, és una trobada professional on les empreses mercantils tenen l'oportunitat de conèixer l'oferta de productes i serveis de Centres Especials de Treball i d'Empreses d'Inserció no lucratives per incorporar-les com a proveïdores i incrementar així el seu compromís social.



Com destaca la seva fundadora, Mª José Pujol, "el BWSV pretén transformar la vida de les empreses per crear un món millor i més sostenible, oferint solucions per construir relacions empresarials més justes i implicades en la sostenibilitat social i, en el seu torn, una millora en la sostenibilitat dels Centres Especials de Treball i les Empreses d'Inserció no lucratives."



Amb l'objectiu de consolidar un nou model empresarial més sostenible i més implicat en la millora de la societat, aquest any l'esdeveniment creix amb una nova proposta: el "Social & Sustainable Tourism", una iniciativa conjunta de Turisme Barcelona i BWSV per crear, en el marc de l'esdeveniment, un espai de reflexió, coneixement i negoci pel Sector Turístic amb els valors i eixos del Barcelona Sustainable Tourism. Aquesta aposta es traduirà en un espai dedicat a l'autoavaluació de les empreses perquè descobreixin el seu nivell de sostenibilitat, així com de nous actors socials que oferiran productes i serveis orientats, entre altres objectius, a l'accessibilitat d'espais, a millores mediambientals o a l'increment del coneixement de l'entorn i del patrimoni cultural.



Com en les edicions anteriors, el Business With Social Value, amb accés gratuït, comptarà també amb un programa de experiències i conferències de la mà de Andy Stalman, Pedro Olivares, Maite Piera i Dough Lansky, tallers pràctics, zona Face to Face per generar relacions comercials entre tots els participants.



El dinar del esdeveniment compta amb un menú elaborat pels xefs solidaris de 25 destacats restaurants, molts d'ells amb estrella Michelin, que col·laboren amb el Business With Social Value cuinant per 500 comensals. Es tracta de Fermí Puig, Albert Adrià, Carles Tejedor, Raül Balam, Carles Gaig, Albert Raurich, Borja García, Ada Parellada, Alain Guiard, Marc Martín, Josep Maria Kao, Claudio Aguirre, Xano Saguer, Jordi Butron, Equip Hofmann, Germán Espinosa, Josep Carbonell, Jordi Esteve, Fran López, David Jiménez, Oriol Balaguer, Ever Cubilla, Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, Paco Perez, Josep Monje, Pere Monje, Sergio Humada, Carles Abellan i Nandu Jubany, tots ells coordinats per Roser Torras de grup gsr. A més, col·laboren en aquest dinar solidari ESHOB, Estrella Damm, Torrons Vicens, Ficfrei i Triticum.