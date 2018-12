Pacma protesta contra les polítiques que afavoreixen el sector ramader

Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya cada any es crien a les comarques catalanes 21 milions de porcs, l'entitat animalista Pacma reclama un pla de xoc per aturar la contaminació per purins i lamenta que el govern prioritzi els interessos del sector ramader davant de la protecció dels animals i lluita contra el canvi climàtic.

Pacma lamenta en un comunicat que Catalunya s’ha convertit en el femer d’Europa i lamenta que actuament a 'casa nostra hi viuen més porcs que persones'. Un fet que impliga greus conseqüències pels drets dels animals, per la nostra salut i per la del planeta. I afegeix que, la connivència davant dels reiterats incompliments de la indústria càrnia demostra que la Generalitat s’ha doblegat davant dels interessos del sector.

Segons l’ Institut d’Estadística de Catalunya cada any es crien més de 21 milions de porcs a Catalunya a les anomenades macrogranges, espais allunyats dels nuclis urbans destinats a criar animals per al consum humà. "A la província de Lleida la població de porcs és deu vegades superior a la de persones", destaca Nacho Pascual, portaveu de PACMA a Catalunya. Els nitrats que desprenen els purins d’aquests porcs estan contaminant progressivament el medi ambient. Segons l’Agència Catalana de l’Aigua, el 41% dels nostres aqüífers estan contaminatscom a conseqüència de l’activitat de les macrogranges. 142 municipis tenen problemes d’abastiment d’aigua, per aquest motiu el Govern destina més de 6 milions d’euros en proveir aigua a les zones afectades. Segons l’informe de Food&Water Europe, les tones de purins generades a Espanya l’any 2015 podrien omplir més de 23 vegades la capacitat del Camp Nou.

Pascual lamenta que "La Generalitat ha ignorat deliberadament els advertiments del Síndic de Greuges que, en el seu informe de desembre de 2016, demanava mesures urgents per pal·liar la contaminació de les aigües" i conclou: "Els nostres polítics han decidit prioritzar els interessos econòmics a la supervivència del planeta".

Segons la FAO, l’Organització de Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura, la ramaderia ja s’ha convertit en el primer contaminant mundial, amb un 14,5% d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Les decisions irresponsables de la nostra classe política estan contribuint a l’acceleració del canvi climàtic, que amenaça greument la nostra existència.

El Partit Animalista anuncia que seguirà visibilitzant i denunciant allò que la indústria de la carn vol amagar: el tracte inhumà que reben aquests animals, el patiment que se’ls infligeix i els greus efectes que les explotacions ramaderes tenen sobre la nostra salut. Per aquest motiu, PACMA ha convocat una concentració a la Plaça Sant Jaume aquest dissabte a les 12 del migdia per exigir al Govern un pla de xoc que lluiti contra la contaminació per purins.