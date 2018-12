Un formatge de cabra ecològic, elaborat a Tona, escollit 6è millor formatge del món

Un formatge madurat de cabra ecològic i produït a Catalunya, ha estat escollit el 6è millor formatge del món al World Cheese Awards 2018-2019.

Fa dues setmanes es va celebrar a Bergen (Noruega) el certamen on s’escullen els millors formatges del món i la Formatgeria Mas El Garet de Tona (Barcelona) ha estat reconeguda amb tres premis:

– Medalla Súper Or al formatge madurat de cabra ecològic (6è millor del món)

– Medalla d’Or pel formatge de Pebre

– Medalla de Plata pel formatge Garrotxa.

Al certamen es van presentar un total de 3.742 formatges, xifra que dóna la dimensió del guardó aconseguit per l'empresa familiar amb seu a Osona. Els propietaris de Mas El Garet es mostren molt agraïts pel reconeixement i asseguren que el secret d’un bon formatge comença amb uns bons cultius per alimentar a les cabres, d'aquí la qualitat de la llet que s'obté, tot acompanyat de la tècnica i la cura en l’elaboració, fan que es pugui obtenir un bon producte com el que ells ofereixen..

Llistat dels TOP-16 guardonats

Fanaost Ostegården / Norway

Agour Pur Brebis AOP Ossau Iraty QST International / France

Helfeit, Brun Geitost, Tinntradisjon, Stordalen Gardsbruk / Norway

Almnäs Tegel Almnäs Bruk / Sweden

Riserva del Fondatore Caseificio Il Fiorino / Italy

Formatge Madurat Formatges Mas El Garet / Catalonia

Lihmskov Grand Fromage / Denmark

Taupinette Jousseaume Jousseaume Earl / France

Baffalo Blu Caseificio Defendi Luigi Srl / Italy

Caciocavallo Azienda Agricola E Zootecnica Posticchia Sabelli / Italy

Majorero PDO–Maxorata Semicured Paprika Grupo Ganaderos Fuerteventura / Spain

Kilembe Belnori Boutique Cheesery / South Africa

Golden Cross Golden Cross Cheese / UK

La Reserva Mixed Milk Cheese Aged Queserias Entrepinares / Spain

Pecorino Gran Riserva del Passatore Romagna Terre / Italy

Maayan Harod Shirat Roim / Israel