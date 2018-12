Quatre productors de les Garrigues presenten un oli Premium de "màxima" qualitat treballat durant dos anys

La Cooperativa de la Granadella, Nousegons, Oli Soleil i Raig d'Arbeca han presentat aquesta setmana la nova marca Suo Tempore. Es tracta d'un oli d'oliva verge extra Premium 100% d'arbequina amb el qual aquests quatre productors de les Garrigues han treballat durant dos anys per obtenir un producte de qualitat "excepcional".

"Dedicació, excel·lència, exclusivitat i origen" són els valors amb què defineixen aquest projecte col·lectiu que neix de la mà del Clúster de l'Oli impulsat per GlobaLleida, una iniciativa interinstitucional que treballa per contribuir al desenvolupament econòmic, empresarial i territorial de les comarques de Lleida. El projecte per crear aquesta nova marca d'oli de qualitat està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de Projectes Innovadors Experimentals.

El restaurant Plata Bistró de Barcelona ha acollit aquest dilluns la presentació de Suo Tempore, un oli Premium que neix de la col·laboració de quatre productors de la comarca de les Garrigues, terra de tradició oleica reconeguda arreu del món.



Els quatre productors han passat dos anys cuidant amb molta cura el procés de cultiu de l'olivera per presentar un producte que "compleixi amb la màxima expressió de qualitat que pot obtenir un oli d'oliva verge extra", segons han explicat. Durant aquest temps, la Cooperativa la Granadella, Nousegons, Oli Soleil i Raig d'Arbeca han compaginat la passió per l'oli amb la tecnologia més avançada per aconseguir aquest producte, elaborat 100% amb oliva arbequina.



Segons destaquen a ACN, "la profunda dedicació en tot el procés, el tractament natural de l'oliva al llarg del temps, la curosa elaboració i les particularitats de la zona de producció" són els trets diferencials de Suo Tempore, un oli que "compleix amb els requisits de qualitat més exigents", certificats per centres d'investigació capdavanters en recerca i qualitat oleícola ara l'IRTA.



Els productors expliquen que, en nas, "presenta aromes de fruita verda, i també s'hi poden trobar notes d'herba fresca, menta i fulles, així com notes de fruits secs com l'ametlla o la nou, amb records vegetals de carxofa i tomaquera". En boca, "presenta un pas agradable en consonància amb les aromes de fruita verda, i amb un final amarg i picant que, juntament amb un toc astringent, li confereixen equilibri".