Els solars adquirits des del juny del 2016 tindran dos anys de carència en l'aplicació del 30% d'habitatge social a Barcelona, segons han acordat la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona en la subcomissió d'Urbanisme celebrada aquest dimecres i que ha posat punt i final a les desavinences sobre la transitorietat de la mesura entre les dues administracions.

A més, en el cas d'aquells solars o finques adquirits durant la primera meitat el 2016 s'estudiarà cas per cas quin percentatge poden destinar a habitatge protegit en funció de la viabilitat de la promoció, d'acord amb el que marca la llei. Si ho és, s'aplicaria igualment el 30% i sinó s'ajustarà el percentatge. D'altra banda, el conseller de Territori, Damià Calvet, que ha comparegut acompanyat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat que al gener de l'any que ve el Govern aprovarà un decret perquè els habitatges de protecció oficial, ja siguin de compra o lloguer, quedin qualificats com a tal indefinidament.

Segons ha assenyalat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicarà l'acord al llarg de la setmana que ve –no ha concretat el dia- i a partir d'aquella data començarà a córrer el termini de dos anys. Un cop transcorregut aquest període, la mesura del 30% s'aplicarà sempre perquè es considera que les promocions ja seran viables. Pel que fa les operacions que caldrà analitzar cas per cas, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, les ha quantificat entre 200 i 300.



D'aquesta manera, ha quedat superat el desacord en com aplicar la mesura del 30% d'habitatge social a les noves promocions. L'Ajuntament inicialment havia proposat que les operacions fetes durant el primer semestre del 2016 no tinguessin garantida la viabilitat destinessin el 20% dels habitatges a ús social, però en la subcomissió s'ha establert que s'apliqui un 30%, tal com estableix la llei, si les promocions són viables o que en quedin exemptes en cas contrari. Tampoc haurien d'acollir-se a aquesta mesura les grans rehabilitacions en edificis que estiguin catalogats pel seu valor arquitectònic, sempre que mantinguin els pisos originals, ni tampoc les obres de reparació i manteniment.



El conseller de Territori, Damià Calvet, ha destacat que una de les novetats és que si bé la llei del 2007 recull la possibilitat de fer reserves per a protecció oficial en sòls urbans no consolidats sinó que ara permetrà "actuar sobre la ciutat existent i consolidada".



Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat que la nova mesura representa un "abans i un després" i destaca que no es tracta només d'augmentar el parc protegit per a lloguer social sinó que "estem enviant un missatge molt clar i concret" als promotors perquè el negoci immobiliari, ha dit, cal exercir-lo des de la "corresponsabilitat". Així mateix, ha agraït el paper de les entitats socials per aconseguir l'aplicació del 30%, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona que van donar suport a la iniciativa i als serveis jurídics del consistori i de la Generalitat.

Per últim la subcomissió d'Urbanisme també ha aprovat una modificació del Pla General Metropolità que declararà tota la ciutat de Barcelona àrea de tanteig i retracte.



Les entitats celebren l'aprovació de la mesura



Mentre a l'interior del Departament de Territori i Sostenibilitat se celebrava la reunió entre la Generalitat l'Ajuntament de Barcelona, les entitats socials han celebrat a l'exterior de la conselleria l'aprovació de la mesura i que altres municipis de l'àrea metropolitana ja mostrin interès per adoptar-la.



La portaveu de la PAH a Barcelona, Lucía Delgado, ha afirmat que "és un gran dia" i ha aplaudit que "la ciutadania ha fet possible l'impossible". "Ens van dir que no podien coresponsabilitzar els privats en l'habitatge, els diem que sí es pot, ha subratllat Delgado, que també ha avisat que "és el principi del què vindrà".

En la mateixa línia, el portaveu del Sindicat de Llogaters, Ernesto Morales, ha assegurat que "no és un punt i final sinó un punt i seguit". A més, ha acusat els "lobbies" de crear "molta pressió" i ha advertit que vetllaran perquè la mesura s'apliqui.



Pel que fa el portaveu de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), Daniel Pardo, ha assenyalat que és "Planer i lògic" aplicar una mesura com aquesta perquè el sector privat està "expulsant els veïns de Barcelona" i ha celebrat que a partir d'ara se'l "corresponsabilitza". "És una de les moltes eines necessàries per sortir de l'emergència habitacional", ha subratllat Pardo, que ha recordat que el parc d'habitatge social a Barcelona només suma un 1,5% davant altres països que compten amb el 15-20%, ha dit.



Per la seva banda, la directora de l'Observatori DESC, Irene Escorihuela, ha remarcat que "la línia vermella era que no es modifiqués el text" ja que, ha insistit, es va aprovar amb el suport del 80% dels regidors del ple municipal de Barcelona.