Barcelona crea una cooperativa de persones amb discapacitat per recuperar l'activitat en 10 quioscos actualment en desús

En aquests quioscos s'hi preveu realitzar activitats de referència veïnal, així s'estudia la possibilitat que esdevinguin un punt d'intercanvi de llibres, un punt wifi i de recàrrega de mòbils, un punt d'informació municipal i d'activitats de les entitats socials, un punt per a la distribució de comandes o bé un punt de venda de loteria, entre d'altres opcions.

Una cooperativa integrada per persones amb diversitat funcional que gestionarà quioscos actualment en desús. Aquest és el pla pilot que ha engegat l'Ajuntament de Barcelona amb dos objectius principals: explorar com ha de ser el model futur de quiosc a la ciutat i, d'altra banda, aconseguir una major inclusió laboral de les persones d'aquest col·lectiu que viuen a la ciutat. El projecte, liderat per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), ha començat amb la selecció de 25 persones que a partir d'aquest dilluns, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, rebran formació i assessorament durant sis mesos per convertir-se en els futurs cooperatives del projecte.



La iniciativa arriba després de mesos de treball intens durant el quals s'ha identificat els quioscos actualment sense activitat i que es volen mantenir a la via pública com una oportunitat laboral per a les persones amb discapacitat. Però també va més enllà en el sentit que es tracta d'una oportunitat real d'inclusió per a un col·lectiu històricament oblidat i que d'aquesta manera podria participar d'una activitat inserida en la comunitat. De fet, la intenció és que els quioscos de la nova cooperativa puguin proveir altres serveis a banda de la tradicional venda de premsa i revistes que permetin a aquesta instal·lació convertir-se en un punt de referència veïnal. Entre elles s'estudia la possibilitat que esdevinguin un punt d'intercanvi de llibres, un punt wifi i de recàrrega de mòbils, un punt d'informació municipal i d'activitats de les entitats socials, un punt per a la distribució de comandes o bé un punt de venda de loteria, entre d'altres opcions. Aquestes iniciatives serviran també com a banc de proves per determinar la seva viabilitat, amb la voluntat que siguin incorporades en el futur model de quioscos.



La idea és que aquesta nova cooperativa es constitueixi com una empresa d'inserció laboral, per la qual cosa hauria de comptar com a mínim amb un 30% del seu personal en situació de risc d'exclusió. A banda de l'inici de la formació de les persones que seran futures cooperativistes, l'Ajuntament treballa actualment en la selecció definitiva dels 10 quioscos, amb la voluntat que estiguin dispersos per tota la ciutat. Aquests punts seran cedits per un període inicial de tres anys, una vegada identificats amb detall els atractius i potencialitats d'activitats diverses i de negoci en cada indret concret.



"Aquest Ajuntament confia en les capacitats de totes les persones", ha expressat en roda de premsa la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz. Ortiz ha destacat també que la cooperativa "és un impuls més en l'autonomia personal de les persones amb diversitat funcional i per això tenir feina és fonamental". La comissionada de Salut i Diversitat Funcional, Gemma Tarafa, ha afegit que la voluntat del consistori és "donar més i millors oportunitats per les persones amb discapacitat", i per això la gran majoria de les persones que formaran part de la cooperativa tenen perfils diversos, tot i que la gran majoria té més de 50 anys.



Bretxa laboral i salarial



El projecte de l'Ajuntament de Barcelona està dirigit a un col·lectiu que pateix una bretxa laboral i salarial accentuada en comparació amb la població en general, amb una taxa d'activitat extremadament baixa. Així doncs, només el 36% de la població amb diversitat funcional busca feina i només el 25,8% en té. Aquestes dades mostren que les oportunitats laborals no són ni prou atractives ni prou diverses ni prou inclusives per a aquestes persones. De fet, segons les dades del Servicio Público Estatal de Empleo, la contractació de persones amb discapacitat és aproximadament un 1% del total de contractes, quan en realitat les persones amb discapacitat declarada en la demanda d'ocupació són el triple. Addicionalment, gairebé el 90% dels contractes que tenen són temporals i presenten un salari que es troba un 25% per sota de la mitjana d'aquelles persones que no tenen cap discapacitat. Per aquesta raó, urgeix crear més i millors oportunitats d'inclusió laboral i llocs de treball amb valor social que permetin les persones amb diversitat funcional ser part activa de la comunitat.



En qualsevol cas, la cooperativa dels quioscos no és el primer projecte desenvolupat a Barcelona per afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb diversitat funcional. La ciutat ja compta des de l'any 2014 amb la Xarxa d'Inclusió Laboral (XIB) per ajudar a revertir aquestes tendències i aconseguir noves oportunitats de treball per a persones d'aquest col·lectiu. Entre les iniciatives més recents posades en marxa hi ha la contractació de 40 persones per a la realització del Pla d'Accessibilitat de Barcelona, però la tasca de la XIB, que treballa juntament amb set entitats socials més, va molt més enllà. L'any 2017, per exemple, va marcar un nou rècord pel que fa al nombre de persones ateses i contractes signats. En total la XIB va col·laborar l'any passat en la signatura de 890 nous contractes signats, un increment del 24,4% respecte als 715 contractes assolits l'any anterior.