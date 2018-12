La CE llança la segona convocatòria de DiscoverEU per afavorir que els joves de 18 anys viatgin per Europa

Aquesta és la segona convocatòria després de l'èxit de la primera experiència que va oferir l'oportunitat de viatjar per Europa a 15.000 joves entre els mesos de juliol i octubre. La majoria, a més, van participar en diferents esdeveniments de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural.



Qui pot sol·licitar-ho i quan?

Qualsevol ciutadà de la UE nascut entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 2000 pot inscriure-s'hi.

Aquells joves interessats en participar-hi poden apuntar-se a través del Portal europeu de la joventut on hauran de registrar-se i explicar els seus plans de viatge. Els sol·licitants també hauran de respondre un qüestionari sobre la diversitat i la cultura europea, les iniciatives europees dirigides als joves, les eleccions al Parlament Europeu i sobre aquesta segona convocatòria del programa #DiscoverEU. Els joves seleccionats podran viatjar entre el 15 d'abril i el 31 d'octubre del 2019 durant un màxim d'un mes.

En aquesta segona convocatòria la Comissió anima particularment els joves que tenen alguna necessitat espacial o que fan front a reptes socials a apuntar-s'hi. La Comissió els oferirà informació i consells i cobrirà els costos de l'assistència especia com per exemple, l'acompanyament d'una persona o un gos guia per a persones amb discapacitat visual.

Els sol·licitants escollits podran viatjar sols o en un grup de fins a cinc persones que tinguin 18 anys. Com a norma general viatjaran amb tren, tot i així, per assegurar-los l'accés a tot el continent, els participants també podran fer servir altres mitjans de transport com ara autocar, ferry o, excepcionalment, avió si és necessari. Això farà que els joves puguin arribar a llocs remots o illes que formen part d ela UE.

Cada estat membre compta amb un número de bitllets en funció del seu volum de població.

#DiscoverEU es va llançar al juny del 2018 amb un pressupost de 12 milions d'euros. Fins ara ha permès que 15.000 joves viatgessin per tota la UE. L'objectiu és brindar-los l'oportunitat d'explorar el continent i descobrir el seu patrimoni cultural, conèixer persones d'altres països, aprendre d'altres cultures i sentir què vol dir ser europeu.

Els comentaris dels participants de la primera convocatòria van ser molt positius, per a molts era la primera vegada que viatjaven sense els seus pares o sense l'acompanyament de persones adultes i la majoria van expressar que el viatge els havia fet més independents. També afirmen que l'experiència #DiscoverEU els ha permès conèixer millor les altres cultures i la història europea. Senten que han millorat el seu nivell de llengües estrangeres. Dues terceres parts dels participants diuen que no haurien pogut pagar-se aquest viatge sense l'oportunitat de DiscoverEU.

La Comissió Europea ha proposat que es destinin 700 milions del pressupost destinat al proper programa Erasmus (2021-2027) per a DiscoverEU. Si el Parlament i el Consell hi estan d'acord, un milió i mig més de joves de 18 anys tindran l'oportunitat de viatjar per Europa entre el 2021 i el 2027.

