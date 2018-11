SOS Costa Brava vol que es desclassifiquin uns terrenys de Pau on es projecta una gran urbanització

L'entitat SOS Costa Brava reclama que es desclassifiquin els terrenys de Pau (Alt Empordà) on es projecta una gran urbanització i que el Departament de Territori la inclogui als sectors que està revisant en el marc del nou Pla Director Urbanístic que està elaborant. La plataforma, juntament amb Salvem l'Empordà, alerta que el projecte cueja des del 1999 i que ara ha "despertat".

Aquell any, segons l'entitat, l'Ajuntament del municipi va aprovar un Pla Parcial que preveia construir una urbanització de 37,8 hectàrees amb 226 habitatges i un hotel de 7.200 metres quadrats. L'any 2006, la Generalitat va reduir substancialment el sector però el consistori hi va recórrer i ara, segons SOS Costa Brava, tindria sobre la taula un nou Pla Parcial, pendent de tramitació.

SOS Costa Brava alerta que s'ha recuperat una antic projecte per fer una urbanització de més de 37 hectàrees a Pau. El projecte, segons el primer Pla Parcial aprovat l'any 1999, preveia construir 226 habitatges i un hotel de 7.200 metres quadrat "en un poble que té 540 habitants". L'entitat recorda que la Generalitat va reduir el sector previst amb el Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes l'any 2006 però que l'Ajuntament hi va presentar un recurs, que es va admetre parcialment.



La portaveu de Salvem l'Empordà, Marta Ball-llosera, alerta que amb aquesta estimació parcial el consistori va té sobre la taula un nou Pla Parcial, que encara no s'ha tramitat. "Desconeixem quin creixement preveu, en tot cas, sabem que no podrà ser superior però ens consta que els promotors estan pressionant perquè es tiri endavant", assegura a l'ACN.



Per això, estan redactant la documentació jurídica per demanar la desclassificació de tota la urbanització. Al·leguen que el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural dels Aiguamolls recull tot aquest àmbit com una zona de protecció per la funció de connexió biològica que fa entre els Aiguamolls i el Parc Natural del Cap de Creus.



També consideren que el projecte tindrà "un fort impacte paisatgístic" a la zona, del tot "desmesurat i insostenible". "La llei d'Urbanisme no permet urbanitzar en sectors amb pendents superiors al 20% ni en sector aïllats del nucli perquè s'ha demostrat reiteradament que aporta més problemes que solucions", insisteixen en un comunicat. A més, diuen que la urbanització, si s'acaba tirant endavant, "serà visible des de qualsevol punt de la plana de l'Alt Empordà".



D'altra banda, demanen al Departament de Territori que inclogui la urbanització en els sectors que revisarà en el marc del nou Pla Director Urbanístic de sectors no sostenibles.



Per alertar la població, Salvem ha repartit durant aquest cap de setmana un fulletó informatiu a les cases del poble i han convocat una reunió per aquest divendres a dos quarts del vuit del vespre al Centre Cívic de Pau.