Montcada i Reixac reclama que es sancioni Lafarge per abocaments de fuel al Besòs

Finca Can Xifra. Santa Coloma de Farners

El consistori assegura que aquesta setmana tècnics de l’AMB han detectat rastres d’abocament arran d’una petició municipal per investigar l’empresa, després d’haver constatat altres vessaments durant l’estiu. A través d’un comunicat, l’alcaldessa Laura Campos ha expressat la seva “indignació” pels fets i ha reclamat a les administracions supramunicipals que sancionin Lafarge i l’obliguin a netejar l’empresa i el clavegueram. “El consistori també està estudiant la possibilitat d’emprendre accions legals contra Lafarge”, ha afegit Campos. Font: acn

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha demanat a la Generalitat –a través de l’Agència Catalana de l’Aigua- i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que obrin expedients sancionadors contra l’empresa Lafarge per haver abocat fuel al riu Besòs

×

: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació