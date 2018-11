La Seu d'Urgell es converteix en el primer municipi de Catalunya on ja no es reparteixen bosses de plàstic

Els establiments comercials de la Seu d'Urgell ja no reparteixen bosses de plàstic. Amb aquesta iniciativa la capital de l'Alt Urgell es converteix en el primer municipi de Catalunya en deixar d'utilitzar aquestes bosses i substituir-les per compostables. D'aquesta manera es deixaran d'utilitzar uns 2 milions de bosses de plàstic i se'n passarà a repartir 1,7 milions de compostables, 10.000 de reutilitzables i 250.000 d'un sol ús.

Aquest projecte pioner no suposarà cap cost afegit per al ciutadà. Els establiments comercials de la Seu seguiran cobrant als clients entre 0,02 i 0,05 cèntims per bossa. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ha dit que ''es tracta d'una experiència reproduïble a tot el país''. La campanya, que durarà tot un any, ha suposat una inversió de 200.000 euros.

Les bosses compostables es podran aprofitar per llençar els residus orgànics domèstics i millorar la qualitat del compost que se n'obtingui. El lema d'aquesta campanya és: 'En una segona vida... M'agradaria ser compost.'



Les bosses d'un sol ús per pesar la fruita i verdura també es preveu reduir-les gràcies a la introducció de bosses reutilitzables.



Aquesta mesura va acompanyada de punts informatius a botigues i al carrer, on s'informa els consumidors. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, ha dit que amb aquesta iniciativa el municipi s'ha avançat dos anys a l'entrada en vigor del Reial Decret l'any 2021. Batalla ha destacat també l'acord amb tots els establiments de la localitat per tirar endavant la iniciativa.



La iniciativa ha estat impulsada per l'Agència de Residus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Ellen Macarthur Foundation i de fabricats de plàstic compostable (BASF i Novamont), juntament amb la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet. A aquest projecte s'hi ha sumat les associacions de comerciants locals i les principals cadenes de supermercats instal·lades al municipi (Caprabo, Grup Dia, Clarel, Mercadona, Plusfresc, Bon Àrea i La Sirena).



Amb aquesta experiència es vol preparar l'entrada en vigor del Reial Decret de prohibició de totes les bosses de plàstic lleugeres no compostables a partir de l'1 de gener del 2021.



Tost ha recordat que amb el Pacte per la bossa de l'any 2009, que suposava prohibir l'entrega gratuïta de bosses, es va passar de 327 bosses per habitant i any l'any 2007 a 156 en l'actualitat. ''Ara, és el moment de fer un pas més'' i substituir les bosses de plàstic per compostables, ha afirmat Tost.

Font: ACN