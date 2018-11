El Suprem reitera que els consumidors no han de pagar les despeses del Castor en una demanda interposada pel Govern

El Tribunal Suprem ha reiterat que els consumidors no han de pagar les despeses generades per la planta d'emmagatzemament de gas Castor corresponents al 2015 en una sentència per a una demanda interposada pel Govern de la Generalitat.

L'alt tribunal obliga, així, a retornar prop de 18 milions d'euros als usuaris. El mateix tribunal ja va expressar la setmana passada una sentència en aquest sentit per a una demanda interposada per la patronal catalana Cecot. A més, des del Govern es recorda que el desembre de 2017 el Tribunal Constitucional (TC) també va estimar un recurs en la mateixa línia presentat per la Generalitat. L'executiu català també ha impugnat les ordres de peatges i cànons del gas que afecten les despeses del 2016, el 2017 i el 2018.

Així doncs, el TS ha estimat el recurs presentat per la Generalitat contra l'ordre del govern espanyol que establia els peatges i cànons de gas per a l'any 2015, una estimació fonamentada, segons l'executiu català, en la sentència del TC esmentada. En aquella ocasió, el Constitucional va considerar nuls els preceptes del Reial Decret Llei que reconeixien la compensació econòmica a favor d'Escal UGS i la repercussió de la despesa com a cost imputable al sistema gasista.



La Generalitat de Catalunya també ha impugnat les Ordres de peatges i cànons de gas corresponents als anys 2016, 2017 i 2018, amb la mateixa línia argumental que ha derivat en l'actual sentència favorable del Suprem.



Cal recordar que el Suprem ja va obligar la setmana passada l'Estat espanyol a retornar els 17,31 milions d'euros que va pagar a Enagás pel manteniment del projecte Castor corresponent al mes de desembre del 2014 i a tot l'any 2015.



L'alt tribunal va fallar a favor de la patronal Cecot en el contenciós administratiu que va presentar contra l'ordre del Ministeri d'Indústria de peatges del sistema gasista carregant aquesta quantitat a les factures dels consumidors.



Aquella sentència també assumia els arguments del TC per anul·lar, a finals de l'any passat, el pagament del crèdit per a la indemnització de 1.350 milions amb un Reial Decret Llei. Cecot afirmava la setmana passada que el govern espanyol ha de retornar els diners als consumidors en dos mesos. La patronal també manté impugnades al Suprem les ordres ministerials corresponents als exercicis del 2016, el 2017 i el 2018.

