Ciutat Vella subvencionarà fins a un 90% del canvi de finestres i tancaments d'habitatges al Raval sud i el Gòtic sud per lluitar contra la contaminació acústica

El districte de Ciutat Vella destinarà un total de 500.000 euros per a subvencionar la renovació de finestres i tancaments als barris del Raval sud i al Gòtic sud per tal de millorar les condicions de vida del veïnat.



El programa en qüestió porta per títol "Programa d'arranjaments de finestres a Ciutat Vella" i es basa en l'acompanyament tècnic i d'ajuts pel canvi de finestres i tancaments a les zones que els estudis determinen com a àrees de major afectació pel soroll ambiental.



Amb aquesta actuació es vol fomentar que aquells veïns i veïnes que desitgin adoptar la mesura del canvi de finestres puguin fer-ho amb ajudes d'entre el 50 al 90%, segons el seu nivell de renda. En una primera fase s'han prioritzat les zones més afectades que corresponen a la zonificació del Pla de barris de Raval sud – Gòtic sud.



Aquest projecte forma part del Pla de Barris contra les desigualtats de Raval sud i Gòtic sud en el que s'han prioritzat diverses línies d'actuació relacionades amb garantir la dignitat habitacional, especialment d'aquells habitatges d'ús resident permanent.



En un primer moment es durà a terme una prova pilot per import de 200.000 euros que suposaria poder actuar en uns 50 habitatges. Posteriorment, i un cop feta la valoració del programa, es preveu destinar fins a un total de 300.000 euros addicionals, que suposaria arribar a uns 100 habitatges més.



Els interessats en aquests ajuts amb rendes de fins a 2,35 vegades l'IRSC poden rebre un màxim del 90% de subvenció, amb un màxim de 3.000 euros. A mesura que les rendes van pujant, el percentatge de subvenció disminueix. D'altra banda, a l'hora de prioritzar les actuacions també es tindran en compte els intervals de decibels dels habitatges als vespres. Essent la puntuació més alta pels habitatges amb nivells superiors als 79 dB i la més baixa als que es troben per sota de 60.



Un cop aprovades les bases de subvenció per la Comissió de Govern d'aquesta setmana i finalitzat el període d'al·legacions que ara s'inicia es podrà publicar als diaris oficials amb la voluntat que la presentació de sol·licituds es pugui fer durant el mes de gener.



Els canvis de finestres seran executats directament per proveïdors especialitzats resultants d'un procediment competitiu que impulsarà l'Ajuntament de Barcelona.



Es podran consultar les bases i el mapa de soroll ambiental a www.pladebarris.barcelona o a l'Oficina del Pla de Barris (Robador, 36). L'horari d'atenció al públic es realitzarà a la mateixa oficina els dilluns de 10.00 a 14.00 hores i els dimecres de 16.00 a 19.00 hores. Les persones sol·licitants, presentaran en un període de 60 dies tota la documentació escaient a l'equip tramitador. Aquest equip té la funció de rebre la documentació i assessorar i tramitar les ajudes.



La contaminació acústica causa de malalties



El Raval és una zona de la ciutat que es caracteritza per un model econòmic i d'oci que de vegades genera molèsties i queixes entre la població resident: la gran proporció de l'oferta d'activitats de restauració i oci nocturn, la mobilitat en grups grans i l'acumulació de persones al voltant dels locals d'oci, entre d'altres, generen soroll excessiu. A això se li han de sumar l'ús de monopatins i patins, la música o els esdeveniments al carrer, les brigades de neteja i els vehicles de càrrega i descàrrega, que també tenen impacte en un barri de carrers estrets i edificis vells i poc aïllats.



Tot això en un barri que és tan residencial com els barris dels seus voltants, el que significa que l'exposició a alts nivells de soroll ambiental és una constant per a un gran nombre de persones.



Cal tenir present que segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), a partir dels 42dB(A) es comencen a produir trastorns del son i a partir dels 50dB(A), i considerant una exposició prolongada en el temps, augmenta la probabilitat de patir hipertensió arterial i altres afectacions cardiovasculars.



Durant 2015 els sonòmetres instal·lats al districte van registrar valors mitjans superiors als 55dB(A) durant les nits de divendres i dissabtes en la majoria de barris, i valors superiors als 70dB(A) en les zones contigües a les Rambles (Carrers Escudellers i Arc del Teatre). Tenint en compte les indicacions de l'OMS, aquest és un veritable problema de salut pública pel que és imprescindible anar impulsant polítiques públiques que el minimitzin.