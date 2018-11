Els API denuncien la "inseguretat jurídica" causada pel TS i alerten que les condicions de les hipoteques s'encariran

Els Agents de la Propietat Immobiliària (API) han denunciat la "inseguretat jurídica" causada pel Tribunal Suprem amb la qüestió de l'impost de les hipoteques, i han alertat que les condicions d'aquest tipus de préstec s'encariran. "Al final les coses les paguen les persones que les consumeixen", ha indicat en declaracions a l'ACN el portaveu del col·legi d'APIs de Catalunya, Joan Ollé.

Tampoc ha descartat cancel·lacions d'operacions en marxa arran dels canvis de criteri sobre qui ha de pagar l'impost d'actes jurídics documentats. El govern espanyol ha aprovat finalment per decret llei que sigui el banc qui assumeixi l'impost, en contra del criteri del Tribunal Suprem que, després de rectificar la seva mateixa jurisprudència, va acordar en un ple extraordinari per 15 vots a 13 que fos el client qui l'assumís.

Ollé ha expressat que la primera sentència del Suprem va crear un "estat de xoc" al sector immobiliari, i ha explicat que hi havia operacions en marxa que ja no es podien aturar, amb la qual cosa, la qüestió de l'impost quedava en una gran incertesa.



Ha afegit que hi ha hagut altres estadis, com per exemple el d'una operació que s'està negociant i que ara es demorarà per acabar d'aclarir la qüestió. Hi ha casos més complicats, ha afegit Ollé, com pot ser el d'una família que hagi pagat les arres d'un immoble, que ara es trobi que el banc li canvia les condicions, a les quals potser no podrà fer front.



Així, en paraules d'Ollé, segons l'estadi de l'operació "la cosa segueix, es demora o perilla". Per tant, ha afegit, "és clar que ens ha afectat, tot i que no a tothom amb la mateixa intensitat".



Tot plegat, "inseguretat", en paraules d'Ollé, que es pot traduir en costos més elevats per a les persones que demanen una hipoteca. El portaveu dels API no té cap dubte que ara que el govern espanyol ha decidit que siguin els bancs els qui paguin l'impost, les entitats ho acabaran repercutint als clients. "Tipus més alts, comissions... al final, les coses les paguen les persones que les consumeixen", ha subratllat.