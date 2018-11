Denunciat penalment l'autor d'un incendi a Sant Fruitós de Bages gràcies a l'anàlisi d'ADN d'una cigarreta

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home, de 66 anys i veí de Manresa, com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal. Els fets es van produir el 22 de juny del 2017, quan un incendi va cremar unes 105 hectàrees de camps de cereal i terrenys forestals dins els termes municipals de Manresa i Sant Fruitós de Bages.

Per culpa del foc, es van haver de desallotjar 700 persones de la urbanització de la Rosaleda, a Sant Fruitós de Bages. El mateix dia de l'incendi, els Agents Rurals van determinar que la causa del foc havia estat una cigarreta que van localitzar al marge d'un camí rural entre Viladordis i Manresa. Seguidament, els mossos van iniciar una investigació que va permetre localitzar el presumpte sospitós. Aquest és el primer cop que l'anàlisi d'ADN permet resoldre l'autoria d'un incendi forestal causat per una burilla.

Per poder determinar amb exactitud la implicació de l'home, es va analitzar el seu ADN per comparar-lo amb les restes biològiques localitzades a la burilla. Finalment, el passat 15 d'octubre l'informe de la Unitat Central del Laboratori Biològic dels Mossos d'Esquadra va concloure que els ADN recollits coincidien plenament. Per aquest motiu, els mossos van denunciar el presumpte autor per un delicte d'incendi forestal. El denunciat haurà de comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció de Manresa quan sigui requerit.

Font: ACN