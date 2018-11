Aicec-Adicae, sobre la sentència del Suprem: "Esperarem a veure com es pronuncia Europa"

L'estratègia d'Adicae passa per aconseguir que la clàusula que marca que el prestatari s'ha de fer càrrec de l'impost sigui considerada abusiva.

L'associació d'usuaris de bancs Adicae ha lamentat la decisió del Tribunal Suprem segons la qual és el client el qui ha de pagar l'impost de les hipoteques, però no llença la tovallola: "Esperarem a veure com es pronuncia Europa", ha afirmat Isabel Pons, coordinadora de l'entitat a Catalunya, en declaracions a l'ACN. "No considerarem que és un cas perdut", ha afegit, per denunciar tot seguit que la postura del Suprem ha estat "molt marcada per la pressió que ha exercit la banca a tots nivells, fins i tot el judicial, lamentablement". Pons també ha considerat que "no s'estan respectant els drets dels consumidors". L'estratègia d'Adicae passa per aconseguir que la clàusula que marca que el prestatari s'ha de fer càrrec de l'impost sigui considerada abusiva.

"L'associació va a per totes", ha advertit Pons, que ha explicat que malgrat la postura del Suprem es tiraran endavant igualment les accions judicials col·lectives que tenien a punt d'endegar.



"No podem compartir que en dues setmanes i havent-hi tres sentències fermes que han generat jurisprudència s'hagi pogut produir aquest canvi", ha subratllat la portaveu d'Adicae. "Esperarem a veure com es pronuncia Europa", ha advertit.



Pons ha considerat que la reunió del Tribunal Suprem que ha esmenat la plana a la sala especialista en dret tributari ha estat "totalment fora de lloc", i ha afirmat que a l'associació creuen "que sí, que la pressió ha existit" i que hi ha "molta por" que la banca pugui "estar en situació de fallida". A parer d'Adicae, això "no és així" perquè els tests d'estrès que han passat les entitats han demostrat, segons indica, que tenen prou diners com per poder "assumir aquestes clàusules abusives".

Font:ACN