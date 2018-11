Les morts per càncer de pell entre els homes de països desenvolupats es disparen

Els homes tenen menys tendència a protegir-se del sol, segons puntualitzen els investigadors, fet que condiciona l'alt nivell d'afectació d'aquest col·lectiu. Així, les morts per càncer de pell entre homes s'han disparat a les nacions més riques des de 1985, mentre que les taxes de mortalitat entre les dones augmenten més lentament o, fins i tot, disminueixen. És així, excepte en determinats països com Holanda, Irlanda, Bèlgica o Espanya on l'augment d'afectació per gènera ha estat similar.

Les raons per la notable diferència segons el gènere no són clares, però l'evidència suggereix que els homes "tenen menys tendència a protegir-se del sol" o a tenir present els advertiments de salut pública, segons la doctora Dorothy Yang, del Royal Free London hospital, portaveu de l'equip que ha publicat l'estudi.



Més del 90% dels càncers de melanoma són causats per danys de les cèl lules de la pell a causa de l'exposició al sol o d'altres fonts de radiació ultraviolada (UV), com els llits de bronzejat, segons els Centres de Control de Malalties dels Estats Units (CDC). En vuit dels 18 països examinats, les taxes de mortalitat per càncer de pell masculí van augmentar en els últims 30 anys en almenys un 50%.



De l'estudi se'n desprèn que en països europeus com - Irlanda i Croàcia - es va duplicar el nombre d'afectats per la malaltia. A més, destaca un fort augment de casos tan a Espanya com a Gran Bretanya (70%), Holanda (60%), França i Bèlgica (50%).

Però, segons l'estudi que publica The Guardian, els països amb major augment en les morts per càncer de pell sovint no són els que presenten taxes de mortalitat més elevades. A Austràlia, per exemple, gairebé sis de cada 100.000 homes van morir de la malaltia entre el 2013-2015. Una xifra que ronda el doble de la taxa de mortalitat del segon país amb més morts per aquest concepte, Finlàndia. Tot i així, en els dos casos, l'augment nomès ha estat d'una 10% dels casos en les darreres tres dècades. Els autors de l'estudi destaquen que Austràlia ha estat un dels primers implementadors de campanyes de mitjans de comunicació pública des dels anys setanta per promoure el comportament" intel·ligent, i es noten els resultats.

En la majoria de països d'on s'han recopilat dades per elaborar l'estudi la mortalitat femenina per càncer de pell es va reduir en el mateix període estudiat. En canvi, sobta l'augment paral·lel d'afectació a les dones en països com Holanda(58%), Irlanda (49%), Bèlgica (67%) i Espanya (74 %).



Els científics investiguen si els factors biològics o genètics també poden tenir un paper en el càncer de pell, però els resultats fins ara no són concloents.