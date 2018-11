Girona vol crear un parc urbà de 17 hectàrees a la llera del riu Onyar

El govern de la ciutat de Girona té previst adequar la llera del riu Onyar al costat del Parc Científic i Tecnològic per crear-hi un parc urbà. El nou espai comptaria amb un total de 17 hectàrees -la meitat dels que ocupa la Devesa- i tindria un cost de 5 milions d'euros.

De tota manera, el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, ha avançat a Catalunya Ràdio que demanaran una subvenció europea que els ajudi a pagar el 80% de les actuacions en el nou parc. Actualment en aquesta zona s'hi han instal·lat alguns horts urbans de manera il·legal, que el govern preveu regularitzar. Segons Sastre, el nou parc ajudarà a revitalitzar els barris de l'est de la ciutat, com ara la Creueta o Vila-roja.

La ciutat de Girona podria comptar amb un nou parc urbà, en aquest cas a la llera del riu Onyar, a l'alçada del Parc Científic i Tecnològic. El nou espai verd que comptaria amb 17 hectàrees, que equival a la meitat de l'extensió que té la Devesa.



D'aquí a dos mesos s'obre el procés de presentar els projectes per acollir-se en aquestes ajudes. En el cas que els donin la subvenció, l'Ajuntament de Girona ja tindria els diners a partir de la primavera.



El nou parc es desenvoluparà amb la intenció de revitalitzar alguns dels barris del sector est com ara la Creueta o Vila-roja. Sastre ha anunciat que es tractarà bàsicament d'una "intervenció en el medi fluvial" i també preveu actuar en els horts urbans il·legals que hi ha actualment en aquella zona. Si bé és cert que aposten perquè aquests segueixin existint, els ordenaran i regularitzaran.



A banda de la creació del nou parc, el govern local també vol gestionar diversos camins rurals de les deveses d'en Bru, que hi ha entre l'Hospital Trueta i el polígon industrial de Domeny. Segons Sastre, el projecte convertiria 30 hectàrees en un "parc fluvial al costat del riu Ter". El principal problema és que la majoria dels terrenys són de propietat privada i per això caldrà arribar a un acord amb els propietaris.

Font: ACN