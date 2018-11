Oposició dels ecologistes davant la construcció de 52 habitatges de luxe a la platja de Sa Riera de Begur

La plataforma Salvem la cala d'Aiguafreda i l'entitat SOS Costa Brava s'oposen a la construcció de 52 habitatges de luxe a la platja de Sa Riera de Begur (Baix Empordà). Tot i que a la zona ja fa mesos que van començar els moviments de terres, allò que ha fet saltar les alarmes dels ecologistes ha estat un vídeo promocional que la promotora ha penjat a Internet.

El projecte, batejat com a 'Jardins de Sa Riera Living', inclou 26 cases que es volen començar a aixecar el primer trimestre del 2019. La portaveu dels ecologistes, Lydia Chaparro, critica, en unes declaracions a l'ACN, que no volen "més mansions" al municipi i ja avança que estudiaran quines accions emprendre. Per la seva banda, l'alcalde de Begur, Joan Loureiro, explica que la promoció té tots els permisos –també de la Generalitat- i que compleix amb el planejament urbanístic (que data del 2003). Loureiro afegeix, això sí, que durant els darrers anys allò que s'ha fet és minimitzar el projecte i procurar "que l'edificabilitat sigui la més baixa possible".

El projecte 'Jardins de Sa Riera Living' el signen la constructora suïssa Stoneweg i la barcelonina Sorigué. Consta de 52 habitatges de luxe d'entre 3 i 4 habitacions, amb piscina comunitària, repartits en 26 cases. A la seva pàgina web, la promotora subratlla que se situaran "a peu de platja", "en plena naturalesa" i convida els potencials compradors a gaudir "del confort i l'exclusivitat en una zona verge de la Costa Brava".



Els habitatges tindran 99,33 metres quadrats (els de tres habitacions) i 115,10 (els de quatre). Els primers costen 491.000 euros i els segons, 652.000. A la pàgina web, on també hi ha imatges que en recreen tant l'exterior com l'interior, s'anuncia que ja n'hi ha dos de venuts.



La intenció d'Stoneweg i Sorigué és que les cases es comencin a aixecar el primer trimestre de l'any que ve, i que l'obra s'enllesteixi a mitjans del 2020. De totes maneres, però, des d'abans de l'estiu la promotora ja ha començat a fer els treballs previs al paratge (amb tala d'arbres i moviment de terres).



Des de la promotora Stoneweg insisteixen en què la promoció d'habitatges s'integrarà en l'entorn. A més, la constructora també es compromet a replantar aquells arbres que ara s'han talat; de fet, des d'Stoneweg recorden que, com estipula la legislació, se n'han de plantar dos de nous per cadascun que es tali.



La plataforma Salvem la cala d'Aiguafreda, adherida a l'entitat SOS Costa Brava, però, ha llançat un crit d'alerta davant el que consideren "un nou atemptat urbanístic" a primera línia del litoral. Allò que ha fet salta les alarmes dels ecologistes ha estat, precisament, un vídeo promocional que les constructores han penjat a Internet, on promocionen els habitatges que integren 'Jardins de Sa Riera Living'.





Ni xalets ni mansions



La portaveu de la plataforma, Lydia Chaparro, admet que el projecte ja està molt avançat, però que confiaven que l'Ajuntament l'aturés. "Tot el municipi ja està altament saturat, i no volem que a Begur s'hi facin nous xalets i mansions", explica Chaparro.



La plataforma, a més, diu tenir "constància" que en aquestes parcel·les de Sa Riera "també s'hi pretén construir un hotel de luxe". I que es volen obrir noves carreteres d'accés a través del bosc. "Tot això comportarà un augment de freqüentació i trànsit rodat que és clarament inassumible", critiquen des de Salvem la cala d'Aiguafreda. Chaparro ja avança, a més, que la plataforma estudiarà accions per intentar frenar la promoció.



Tots els permisos en regla



L'alcalde de Begur, Joan Loureiro, per la seva banda, recorda que els nous habitatges tenen tots els permisos en regla. Loureiro explica que, d'ençà del pla general del 2003, aquest espai de Sa Riera és "sòl urbanitzable" i que, des d'aleshores, s'han presentat entre tres i quatre projectes per edificar-hi.



Aquest últim, que és el que ara Stoneweg i Sorigué tiraran endavant, data del 2015. Loureiro explica que la promoció ja ha superat tots els tràmits administratius, i que també compta amb permís de la Generalitat, que va aprovar-ne "el projecte definitiu".



L'alcalde diu que, davant d'això, l'única sortida que els ha quedat és negociar amb la promotora per "minimitzar al màxim possible" el número d'habitatges previstos, i que de fet, això ja s'ha aconseguit (perquè inicialment, se n'hi preveien construir més de 52). A més, Loureiro també afegeix que s'ha reclamat tant a Stoneweg com a Sorigué que compleixin "tots els paràmetres de sostenibilitat" a l'hora d'aixecar les cases.



"Evidentment, ens agradaria que no hi hagués noves construccions, però compleixen amb el pla general", explica Loureiro, dient que l'Ajuntament està lligat de peus i mans. L'alcalde de Begur, a més, assegura que ni aquí ni a Aiguafreda –on el planejament permet construir 260 habitatges i tres hotels- en cap cas el consistori pot tirar enrere els projectes i expropiar els terrenys, perquè els costos serien milionaris. "L'única cosa que podem fer és mirar de reduir-les al màxim possible", conclou.