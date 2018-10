Avià habilita la primera àrea per compartir trajectes en cotxe de Catalunya

El municipi d'Avià (Berguedà) acaba de posar en marxa la primera àrea de cotxe compartit de Catalunya. Es tracta d'un espai senyalitzat a l'Avinguda Pau Casals, on aquells que vulguin desplaçar-se cap a Berga o altres punts de la comarca s'hi poden esperar. Quan un veí d'Avià té intenció de sortir del municipi passa per l'àrea, i si hi veu algú esperant li pregunta cap on va.

El regidor de Medi Ambient, Josep Subirana, ha explicat a l'ACN que la majoria de rutes són cap a Berga, però han detectat que ara el problema es troba a l'hora de tornar. El sistema només funcionarà si es va creant una xarxa d'àrees de cotxe compartit arreu del Berguedà. De moment, Subirana ha explicat que Vilada s'ha interessat per seguir la seva estela i Berga s'ho ha començat a plantejar.

Els desplaçaments en zones rurals sempre han estat "problemàtics", ha destacat el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Avià "Actualment hi ha autobusos, però són busos fantasma. Estan sobredimensionats i realitzen rutes poc freqüents i gens còmodes pel ciutadà". "Per això no s'utilitzen", ha assenyalat. I d'aquí que es va arribar a la conclusió que tots els desplaçaments intracomarcals, especialment amb Berga, no s'aprofitaven. "La majoria de cotxes van amb pocs ocupants", ha explicat el regidor.



Precisament, per fomentar que les persones d'Avià que van al mateix lloc comparteixin el vehicle, s'ha senyalitzat de color blau una plaça d'aparcament a una de les principals vies del poble on els vehicles es poden aturar per carregar els veïns que s'hi esperen. Es tracta de l'estació d'Avià de cotxe compartit on no hi ha horaris establers. Simplement els veïns s'hi esperen, un altre veí amb cotxe s'hi atura, i si els destins coincideixen comparteixen el vehicle.



Tampoc hi ha marcada cap transacció econòmica. El regidor de Medi Ambient ha explicat que no hi ha l'obligatorietat de pagar pel servei. Hi ha veïns que no cobren pels trajectes, "però la decisió ja queda entre els dos interessats", ha assenyalat Subirana.



Pel regidor, uns dels punts clau perquè el sistema funcioni és que es creïn més estacions com aquesta a la resta de municipis de la comarca. Segons ha explicat, a Vilada ja tenen el projecte bastant avançat, i Berga ho està valorant. Pel regidor, Berga seria "molt interessant" que també s'hi sumés perquè després, a partir de la capital, es podrien fer desplaçaments més llargs, cap a Manresa o Barcelona, per exemple.



A l'espera de noves parades, molts dels veïns que l'utilitzen s'han queixat que no poden tornar tan fàcilment, ha explicat el regidor. "Llavors s'han d'esperar al bus, o fer el mateix que a l'anada però en un lloc que no està regulat ni dignificat com aquest", ha explicat. "Esperem que canviï aviat", ha afegit, i que es normalitzi, "i la gent vegi com a quotidià que es pugui compartir cotxe per fer la mateixa ruta". "Com qui espera l'autobús", ha afegit.



La iniciativa no només pot suposar un estalvi de diners, energia i de reducció de les emissions de CO2, sinó que també pot servir per estrènyer llaços entre els veïns. Segons Subirana, el sistema pot ajudar a enfortir el teixit social. "Qui es para són veïns del poble i qui puja al cotxe són altres veïns", ha explicat. "I s'estableixen converses d'uns quants minuts amb una persona que potser l'havies vist, però no hi havies parlat mai", ha assenyalat el regidor.