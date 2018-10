Salvem Platja de Pals assegura que els habitatges previstos per construir a la zona són el triple dels que el Govern diu

La plataforma ecologista Salvem Platja de Pals acusa la Generalitat de "mentir" en el nombre d'habitatges que preveu que es construeixin a la zona. El director general d'Urbanisme, Agustí Serra, va deixar clar que al municipi s'hi aixecarien un màxim de 288 apartaments, però l'entitat assegura que "és impossible". "La xifra en tot cas balla entre els 780 i els 1025, però en cap cas seran tan pocs", assegura el membre de Salvem Platja de Pals Pau Bosch.

Des de l'associació reconeixen que l'informe d'Urbanisme "retallava considerablement" el nombre d'habitatges i "salvava" les pinedes dels dos càmpings. Tot i això, Bosch lamenta que "no es digui la veritat a la ciutadania" i ja ha anunciat que no descarten portar el cas als tribunals.

Segons explica l'ACN, el divendres 9 de novembre és el dia fixat perquè Generalitat i l'entitat ecologista Salvem Platja de Pals es reuneixin. La trobada ha de servir perquè el Govern expliqui a l'associació quants habitatges hi ha previstos construir a la zona de la platja. I és que la plataforma ecologista creu que el secretari general d'Urbanisme va "mentir" quan va assegurar que només aixecarien 288 apartaments. "El POUM contempla aquests 288 però l'Ajuntament ja ha fet tràmits perquè se'n facin més", assenyala el membre de Salvem Platja de Pals Pau Bosch, que calcula que la xifra final es mourà per sobre del miler.



Tot i això, des de la plataforma estan "molt contents" perquè l'últim informe de l'administració "descarta completament" la possibilitat d'aixecar cases a les pinedes dels dos càmpings de la zona. Bosch explica que aquests dos negocis generen una "economia sostenible" i diu que hauria de ser "exemple" del què "hauria de ser la política mediambiental de la Costa Brava".



El membre de Salem Platja de Pals, però, no entén "els comptes" que va fer el secretari general d'Urbanisme, Agustí Serra, que va assegurar que només s'aixecarien 288 habitatges. "Estem molt preocupats per la zona de Rodors. A la reunió exigirem que ens digui què hi passarà allà", ha reblat Bosch.



Als tribunals i amb el suport de SOS Costa Brava



Des de la plataforma ja han anunciat que portaran el cas als tribunals, en cas que tiri endavant el projecte de construir aquest miler d'habitatges que des de Salvem Platja de Pals sospiten que es faran. "Nosaltres no ens oposem a que hi hagi un desenvolupament, el que volem és que sigui respectuós amb el medi ambient", conclou Bosch.



Salvem Platja de Pals és una de les entitats adherides a SOS Costa Brava que aquesta setmana ha llançat una campanya per aconseguir signatures i donatius per finançar els "nyaps urbanístics" que volen aturar, entre els quals el de la localitat baix-empordanesa.



L'entitat també vol "pressionar" la Generalitat i els ajuntaments perquè atenguin les seves demandes. Per això, sota l'etiqueta #SangBrava, han creat set vídeos que mostren la "transformació" que han patit molts indrets emblemàtics de la Costa Brava.



En aquest sentit, ja han anunciat que cada setmana en penjaran dos a través de les xarxes socials i en grups de whatsapp amb l'objectiu de fer-los virals. També han elaborat dos àudios que difondran paral·lelament. La plataforma recorda que han presentat recursos a sis dels onze casos que han denunciat i que els costos de tot plegat ronden els 60.000 euros.