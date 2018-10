Rèpliques d'òrgans per preparar cirurgies o pròtesis òssies personalitzades, usos mèdics del 3D a la BCN Industry Week

Tenir a la mà una rèplica exacta del cor d'un pacient ja és possible amb la impressió 3D. És una de les aplicacions d'aquesta tecnologia enfocada a l'àmbit de la salut que es pot veure al saló IN(3D)USTRY, que té lloc al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona del 16 al 18 d'octubre, en el marc de la Barcelona Industry Week.

Els òrgans en tres dimensions són "un element addicional de diagnòstic" i una eina per realitzar una operació quirúrgica "amb més coneixement", ha assegurat a l'ACN el director general d'Avinent, Albert Giralt. La companyia catalana també imprimeix implants ossis personalitzats i actualment treballa amb dotze hospitals catalans -entre els quals el Clínic, Sant Pau o la Dexeus- que utilitzen la impressió 3D en diverses disciplines mèdiques: des de la traumatologia a la cardiovascular.

Giralt ha explicat que encara no es pot imprimir un òrgan que sigui "funcional" però sí que es poden replicar parts del cos, com un cor, que simulin el que el cirurgià es trobarà dins del pacient quan l'estigui operant. D'aquesta manera, es millora el diagnòstic, el professional "pot anticipar situacions de manera més clara" i treballar "amb molta més seguretat", ha explicat el director general d'Avinent.



Una altra part del cos que imprimeixen en 3D són venes amb una textura molt similar a l'original. "Quan tu has de fer una cirurgia sobre una vena, és molt crític. [...] Per tant, que els doctors puguin assajar i practicar [l'operació amb una rèplica de textura similar al cas real] és un benefici claríssim", ha dit Giralt.



Més enllà d'aquests òrgans, també imprimeixen pròtesis òssies personalitzades que reconstrueixen parts del cos amb materials com el titani i s'adapten a l'anatomia del pacient. Les utilitzen principalment en casos de "defectes cranials o facials amb impacte estètic en la persona". El director general de la companyia ha explicat que la principal millora, en relació a pròtesis que no es fan en 3D, és que són "rèpliques exactes del cos" que s'hi adapten del tot perquè estan fetes en base a un TAC o una ressonància del pacient.



La impressió 3D ja està en un "nivell molt alt" i a "preus de mercat" i, segons Giralt, el futur és "imprimir elements que esdevenen vius" quan entren en contacte amb el cos.