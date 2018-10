La Creu Roja a Catalunya inicia la distribució de 2 milions de quilos d'aliments

Els aliments distribuïts són de caràcter bàsic, poc peribles, de fàcil transport i emmagatzematge, com ara: arròs blanc, mongetes cuites, llet pasteuritzada, tonyina en conserva, pasta alimentària, tomàquet fregit, galetes, mongetes verdes en conserva, fruita en conserva en almívar lleuger, cacau soluble, potets infantils de fruita i de pollastre, cereals infantils, llet de continuació en pols, oli d'oliva. Són aliments especialment nutritius que contribueixen a satisfer les necessitats de persones adultes i, de manera especial, de la infància. Aquesta cistella d'aliments l'han elaborada conjuntament experts en nutrició de la Creu Roja, la Federació de Bancs d'Aliments i de l'administració.

"El Programa d'Ajuda Alimentària és una eina fonamental per lluitar contra la pobresa cronificada i l'exclusió social de les famílies que atenem a casa nostra. És un ajut bàsic que permet que les persones participants puguin continuar el llarg camí d'apoderar-se per sortir del cercle d'exclusió i aconseguir una plena integració amb total autonomia", ha afirmat el president de la Creu Roja a Catalunya, Antoni Aguilera.

En aquesta segona fase del Programa d'Ajuda Alimentària, la Creu Roja a Catalunya treballarà amb més de 290 entitats. En conjunt, la distribució dels aliments la duen a terme la Creu Roja i la Federació de Bancs d'Aliments (FESBAL), a través de 630 organitzacions associades de repartiment, que els faran arribar a les persones més desfavorides, de manera que aquestes puguin preparar fàcilment un menjar complet per a una persona o per a una família amb diversos membres, inclosos bebès.

Aquest Programa, cofinançat en un 85% pel Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD) i la resta pel pressupost estatal, inclou la distribució total de 84 milions de quilos d'aliments a tot l'estat.

