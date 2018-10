Treballadores d'Inditex de A Corunya demanen a la clientela que no faci servir les caixes d'autocobrament

L'atenció telefònica, els peatges, les gasolineres, els supermercats i ara les botigues de roba, en aquest cas Zara, opten per estalviar en personal i implantar caixes d'autocobrament. La tendència entre les multinacionals és clara, però els seus treballadors demanen la complicitat de la clientela per a endarrerir al màxim o frenar aquesta tendència que, a la pràctica, ens afecta a tots.

Llegim a Eldiario.es que a les botigues de Zara i Lefties del Centre Comercial Marineda de La Corunya, Inditex ha decidit implantar 14 caixes d'autocobrament, d'aquesta manera, la multinacional utilitza els clients perquè facin les funcions de les caixeres, amb l'objectiu d'estalviar contractació de personal. Carminya Naveiro, representant del sindicat CIG a l'empresa, recorda que des de la central ja es va sol·licitar de la direcció de Zara Espanya la seva retirada i que es freni d'una vegada per totes el deteriorament de les condicions laborals. "És vergonyós que una empresa que obté milers de milions en beneficis utilitzi les màquines per suplantar a les treballadores avantposant els seus interessos econòmics a la salut i seguretat del personal", diu Naveiro. Per això, les treballadores li demanen a la clientela que faci el pagament en les caixes de sempre, on atén el personal.

Segons el diari, en la seva edició de Galicia, en els últims anys, són cada vegada més freqüents les denúncies per la reducció de llocs de treball motivada per l'automatització de processos productius i d'atenció a la clientela. A Audasa, concessionària de les principals autopistes gallegues, per exemple, el nombre de treballadors i treballadores ha passat de 290 ocupats de fa deu anys a 209, el darrer any. De la mateixa manera, la Confederació Gallega de persoas amb Discapacidade (COGAMI) i la Unió de Consumidors de Galícia (UCGAL) s'han posicionat públicament contra les gasolineres sense treballadors. Davant de les queixes, el Govern gallec ja ha defensat en diverses ocasions el model de sortidors sense personal, argumentant que la seva existència afavoreix la competència i, de retruc, la rebaixa dels preus.