La CE concedeix 4M€ a Barcelona en el marc de les iniciatives innovadores urbanes per l'impuls dels refugis climàtics a les escoles

Es farà una prova a 10 escoles en les quals es prenen mesures (d'aigua, verd i rehabilitació) per tal de disminuir l'impacte de la calor als estius tant en període escolar com quan es fan activitats en patis oberts i casals.El projecte presentat planteja intervenir a les escoles amb un paquet de mesures per a esdevenir refugis climàtics



Barcelona ha estat reconeguda per l"Urban Innovation Action" (UIA) de la Comissió Europea pel projecte "Adaptació climàtica a les escoles blava, verda i grisa". La UIA és una iniciativa que té com a objectiu trobar i provar noves solucions per a reptes del desenvolupament urbà sostenible que resultin rellevants per al conjunt dels membres de la Unió Europea. El projecte de Barcelona ha rebut una subvenció FEDER de 4M€ i el compromís és dur-lo a terme durant el període 2019 i el 2022.



Què són els refugis climàtics a les escoles



Les ciutats tenen el desafiament de preparar-se per fer front a altes temperatures que, segons les projeccions climàtiques, afectaran a la ciutat de Barcelona. El projecte presentat planteja com una de les solucions intervenir a les escoles amb un paquet de mesures blaves, verdes i grises (aigua, verd i rehabilitació), que romandran obertes durant tot l'estiu com a refugis climàtics.



Un fet remarcable d'innovació és la introducció del component blau a les escoles mitjançant patis aquàtics escolars, al costat de les mesures verdes i grises. Les escoles també estaran obertes a la ciutadania com a instal·lació d'oci refrescant durant tot l'estiu. Amb aquesta mesura s'aconsegueix una alta penetració de color blau en una ciutat compacta i actualment amb poques instal·lacions d'oci refrescants.



El refugi climàtic també tindrà una vessant pedagògica perquè els nens i les nenes participaran en el seguiment de l'avaluació de les accions a través del monitoratge dels sensors, realitzat per un reconegut equip de científics per mostrar el millor valor de les intervencions en termes de salut i rendiment escolar.



Pla Clima i resiliència davant els efectes el canvi climàtic



El Pla Clima de Barcelona compila les estratègies i accions necessàries a fi d'adoptar mesures destinades, entre d'altres, a incrementar l'adaptació i la resiliència de la ciutat davant els efectes del canvi climàtic que ja notem.



Concretament, la línia d'acció 1 relativa al benestar de la ciutadania "les persones primer", en el punt relatiu a "Prevenir la calor" preveu millorar les condicions de confort tèrmic en edificacions i espais públics de la ciutat i crear una xarxa d'espais de refugi climàtic davant altres temperatures, per garantir la salut i tenir una cura especial de col·lectius més vulnerables.



Una de les iniciatives destacades és impulsar accions refrescants en tots els àmbits territorials, com són, la creació de refugis d'aigua a partir de l'adaptació d'algunes fonts ornamentals en fonts accessibles a la ciutadania per poder-se remullar.



Aquest anunci s'ha fet en el marc de la trobada d'inici del curs 2018-2019 amb la xarxa de les Escoles + Sostenibles.



10 nous centres s'incorporen a la xarxa Escoles + Sostenibles per expressar el seu compromís amb la sostenibilitat per al curs 2018-2019

Aquest programa, que enguany arriba a la 18a edició, promou la sostenibilitat a l'entorn educatiu, oferint assessorament i recursos als centres per desenvolupar projectes innovadors que introdueixin criteris ambientals en el context físic, en la gestió, en el currículum i en la vida quotidiana, amb la implicació de tota la comunitat educativa. Hi participen centres de totes les etapes educatives no universitàries, des d'escoles bressol fins a escoles d'adults, de tots els districtes de la ciutat.



El programa Escoles + Sostenibles arriba aquest curs a la seva 18a edició. A la inauguració del curs 2018-2019 s'hi ha convidat una representació dels 352 centres educatius: 10 que s'incorporen a la xarxa i 43 que enguany presenten el seu primer projecte triennal o el renoven.



Enguany, més del 50% dels centres educatius de la ciutat han signat el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 enrolant-se en aquest programa. L'acte de signatura d'adhesió al Compromís per la Sostenibilitat escenifica el lliurament dels compromisos i dels projectes dels centres educatius als representants del govern de la ciutat. La trobada també permet visualitzar la importància de la xarxa d'escoles en la construcció i transformació d'una Barcelona més sostenible. Aquest programa s'emmarca dins la xarxa Barcelona + Sostenible, que també implica altres agents com organitzacions, empreses, entitats, comerços i ciutadania que treballen per la sostenibilitat de la ciutat signant el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.



El programa Escoles + Sostenibles pretén introduir la sostenibilitat a l'educació formal, oferint assessorament i recursos als centres per desenvolupar projectes innovadors. Cada centre desenvolupa el seu propi projecte de transformació i accions per millorar la sostenibilitat a l'escola i al seu entorn amb la participació directa de l'alumnat en la diagnosi i exploració dels problemes, l'elaboració de propostes de millora, i l'execució de les accions concretes. Entre els àmbits tractats hi ha la prevenció de residus, els jardins per afavorir la biodiversitat, els horts ecològics, el compostatge, la millora del confort acústic dins dels centres educatius, la mobilitat, la transformació d'espais exteriors, el consum responsable o l'estalvi d'aigua i energia, entre d'altres.



Experiències rellevants previstes per escoles per al curs 2018-2019



El juny del 2017 l'Ajuntament de Barcelona va impulsar el concurs de cobertes verdes, una iniciativa per aconseguir 10 nous terrats verds a la ciutat. Un dels projectes guanyadors va ser el de l'escola de la xarxa Salesianes de Sarrià, a través del qual es vol fer una coberta verda extensiva, accessible i que inclourà un hotel d'insectes i algunes plaques fotovoltaiques. Aquestes les instal·larà el propi alumnat del cicle formatiu i s'utilitzaran com a recurs pedagògic.



Durant el darrer curs, 10 centres de la xarxa Escoles + Sostenibles es van implicar per participar en la Primera Marató de l'Estalvi Energètic de Barcelona conjuntament amb d'altres equipaments de la ciutat. Degut a l'èxit d'aquesta iniciativa, enguany se celebrarà la segona edició de la Marató per implicar-hi el màxim nombre de centres educatius de la ciutat.



En el marc del Compromís de Barcelona pel Clima, enguany s'atorgaran subvencions per elaborar projectes relacionats en aquest àmbit, algunes a centres educatius de la xarxa.



En el marc del programa Barris + Sostenibles, es proposa la col·laboració entre membres de la xarxa Barcelona + Sostenible als districtes de la ciutat. Aquest vol estendre la cultura de la sostenibilitat als barris amb l'objectiu d'aconseguir una transformació de la ciutat més saludable i sostenible.



En col·laboració amb els districtes, aquest curs s'impulsaran dos projectes per donar vida a espais en desús i un entorn a la qualitat de l'aire:



- Per una banda, l'Escola Molí de Finestrelles de Sant Andreu ha començat a definir un nou espai amb un hort ben a prop de l'escola. El projecte es tirarà endavant amb col·laboració de la Fundació per a la reinserció de dones ARED, amb l'objectiu que aquestes puguin gaudir i aprendre conjuntament sobre l'hort amb l'alumnat de l'escola.



- Per altra banda, l'Escola d'Educació Especial Mare de Déu de Montserrat està impulsant un projecte per tal d'habilitar un petit espai en desús. Amb la intenció d'implicar altres centres i entitats del districte Horta-Guinardó, renaturalitzar l'espai per a convertir-lo en un espai verd per al veïnat i fins i tot fer-hi un hort. També es vol adaptar per a fer-lo més accessible per a l'alumnat de l'escola.



- Per últim, l'Escola Vedruna Gràcia segueix amb la intenció d'implicar a més agents per a la millora de la qualitat de l'aire del districte. Durant el curs passat, el centre va realitzar una diagnosi de la qualitat de l'aire del seu entorn i va elaborar una campanya de comunicació per tal de sensibilitzar sobre aquesta problemàtica. Enguany han emprès la iniciativa d'implicar a altres centres educatius del districte perquè elaborin els seus propis estudis de qualitat de l'aire. Aquest mes de novembre es realitzarà una jornada en la qual hi participaran conjuntament amb les escoles Baldiri i Reixach i Sagrada Família les quals presentaran projectes d'estudis sobre qualitat de l'aire i animaran a la resta de centres del districte a fer el mateix.