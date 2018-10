La cooperativa Som Energia posa en funcionament una planta solar que generarà l’electricitat de 1.370 llars

Ja s’ha posat en marxa la planta de Matallana, que té una potència de 2 MW, que permet una producció estimada de 3.400 MWh cada any, equivalent a l’ús anual d’electricitat d’unes 1.370 llars. Es tracta, doncs, d’una de les plantes més grans a nivell productiu de Som Energia, junt amb la d’Alcolea (Sevilla), i permetrà un estalvi d’emissions de CO2 de 914.600 kg cada any.

Som Energia és una cooperativa de consum i producció d’energia verda sense ànim de lucre que treballa per construir un model energètic renovable en mans de la ciutadania. Amb gairebé vuit anys d’existència compta ja amb més de 50.000 socis i sòcies repartits per tot l’Estat i supera els 80.000 contractes de llum verda, ja que cada soci/a pot tenir més d’un contracte.

La planta que ara s'ha posat en funcionament es va començar a construir al novembre de l’any passat, i les obres van acabar, tal com estava previst, el febrer d’aquest any. La posada en marxa no ha pogut ser fins ara, però, perquè faltava la connexió a la xarxa elèctrica de distribució i els corresponents tràmits administratius.

La construcció, tramitació i posada en marxa de la planta de Matallana ha estat possible gràcies a les aportacions de més de 1.600 persones sòcies de Som Energia, que van participar en l’última emissió d’aportacions voluntàries al capital social de la cooperativa, de 5 milions d’euros. La planta de Matallana, situada a Lora del Río (Sevilla) ha suposat una inversió de 1.800.000€, i la resta s’està destinant als altres dos projectes: La Florida, a Lora del Río, on es podran iniciar les obres en breu; i Tahal, a Almeria, on les obres es van iniciar a mitjans de setembre. Segons les previsions, aquestes dues plantes es podran posar en funcionament durant els propers mesos.

La Matallana és el 12è projecte de producció de renovables que la cooperativa posa en funcionament. Es suma així a les altres plantes fotovoltaiques, la central minihidràulica i la de biogàs i permetrà que l’electricitat produïda passi del 4 al 6% del total comercialitzat. A nivell de potència significa arribar a un total de 6,23 MW, un pas més en la direcció d’acostar la producció pròpia al 100% de l’energia que utilitzen les persones a qui abasteix Som Energia. En aquest sentit, està previst que en les properes setmanes entri en funcionament una altra planta: Fontivsolar I, a Àvila. En aquest cas, el finançament ha estat a través de la Generació kWh.

Tenint en compte tots aquests projectes, Som Energia ha invertit, en generació de renovables, prop d’11 milions d’euros, tots provinents de les aportacions que han fet les persones sòcies en les diferents modalitats d’inversió.