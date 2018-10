La nova moneda digital de Barcelona es posa en circulació a l'Eix Besòs

La moneda digital de Barcelona ja es pot fer servir en 86 comerços o parades de mercats municipals de 10 barris de l'Eix Besòs. La nova moneda es diu rec (Recurs Econòmic Ciutadà). Des del dilluns fins aquest migdia s'havien fet servir 352 recs dels 42.590 que començaran a circular aquest mes i que tenen el mateix valor que l'euro. 315 persones amb dificultats econòmiques rebran el 25% de l'ajuda municipal de Suport Municipal d'Inclusió (SMI) en aquesta moneda

El primer tinent d'alcaldia Gerard Pisarello ha explicat que l'objectiu és "reforçar el comerç de proximitat, evitar la desertificació dels barris i evitar que les despeses dels veïns i veïnes no vagin només a les grans superfícies o al comerç electrònic".

Durant la presentació de la moneda al Mercat del Besós, Pisarello ha exposat que monedes "complementàries a l'euro" com aquesta "ja existeixen a Bristol, Lisboa o Nantes" i a Catalunya ja n'hi ha la Grama a Santa Coloma de Gramanet. Pisarello ha indicat que el rec neix en el marc del B-Mincome, un projecte d'innovació urbana i social més ampli que compta amb el suport de la Unió Europea (UE). En el cas de Barcelona, la moneda està gestionada per Novact, una associació d'innovació social que ha impulsat el projecte amb la col·laboració d'entitats comercials i socials de l'Eix Besòs.



Les primeres persones amb recs per gastar són 315 dels 950 nuclis familiars dels barris de l'Eix Besós, que han començat a rebre el 25% de l'ajuda econòmica SMI en aquesta moneda. Els primers comerços on es pot utilitzar aquesta moneda són 86, però la voluntat dels gestors de la moneda és que aviat més comerços dels deu barris que formen l'Eix Besòs demanin l'alta a aquest servei.



En concret es treballa amb les entitats comercials de la Zona Nord, Roquetes i Trinitat Nova, del districte de Nou Barris; Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor, del districte de Sant Andreu i els barris de Verneda-La Pau i Besòs-Maresme, de Sant Martí. Es tracta d'una àrea amb més de 100.000 habitants, un 7% del total de la ciutat, i amb unes rendes molt per sota de la mitjana.



Funcionament



El rec s'utilitza a través d'una aplicació mòbil que es pot descarregar des de Google Play. És una moneda digital basada en la tecnologia blockchain, que s'utilitza a través d'una aplicació mòbil per fer pagaments de forma instantània i sense costos. Els usuaris poden gastar la moneda en els comerços i entitats que l'acceptin, que al seu torn poden fer compres al barri i oferir avantatges, ofertes o promocions per fidelitzar els clients, com ha exposat Martí Olivella, de Movact.



Olivella ha dit que quan s'estabilitzi amb el nombre màxim d'usuaris s'estarà "al voltant de 50.000 o 60.000 euros al mes", que multiplicat per un any s'arribarà 700.000 euros" que estaran en circulació, i que suposaran "1,5 milions de moviment econòmic en aquests barris". Els botiguers esperen incrementar les vendes amb l'ús de la moneda, però pels usuaris utilitzar el rec "és una a autoobligació" o "autocompromís" per tal de comprometre's amb "un canvi del model econòmic i financer". Olivella no ha descartat que properament hi hagi "algun tipus d'incentius i bonificacions, però encara estem en negociacions".



Carlos García, comerciant de la parada El més bo, ha explicat que els botiguers que cobrin amb aquesta moneda la faran servir, de manera que es generarà "un rondo" que beneficiarà a tots. A més d'aquesta parada al mercat del Besós també es pot comprar amb recs a la Carnisseria Maria, Peixos Jack, la Xarcuteria Pacoiyoli, la Polleria Mirabitlles, Ara Congelats, Pesca Salada Mestre, Llegums i pastes Mari i Polleries Merche.

