Empreses barcelonines poden inscriure's ja a la nova edició de guardons que premien les bones pràctiques en conciliació i temps

Aquestes pràctiques se sumaran a les iniciatives que ja funcionen fins ara, gràcies a un Pacte del Temps impulsat des de l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa i aplega a organitzacions de tota la ciutat

Barcelona obre les inscripcions de la setena edició del Premi a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps. A partir de l'1 d'octubre i durant tot el mes, les empreses de la ciutat que presentin les seves candidatures podran optar a un reconeixement per la seva tasca compromesa amb l'harmonització de temps familiar i laboral.



Amb aquest premi es vol fer visible les pràctiques inspiradores que contribueixen a fer de Barcelona una ciutat referent en el desenvolupament d'empreses socialment responsables, que redueixin les desigualtats socials i promoguin una economia al servei de les persones. Gràcies a aquesta mirada socioeconòmica transformadora, es tracen línies entre el temps familiar, el de cura, el de formació, el laboral, el d'oci i el propi temps.



Les pràctiques premiades en edicions anteriors han reconegut accions com la instauració d'una jornada de 35 hores, la implementació d'un horari europeu reduint el temps per dinar, l'ampliació del permís de maternitat i paternitat a càrrec de l'empresa, l'impuls d'un pla de conciliació i corresponsabilitat o la implementació del e-treball per una part de la jornada que no requereix atenció directa. També hi ha exemples d'altres mesures molt originals. Per exemple, una empresa va guanyar per haver incorporat a la seva empresa una persona responsable en Felicitat o una organització del sector del comerç va designar alguns dissabtes com a festius.



Enguany hi haurà quatre categories, que són empreses micro (menys de 10 persones treballadores), petites (entre 10 i 50), mitjanes (entre 51 i 250) i grans (més de 250 persones treballadores), a més d'una menció especial a una empresa de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps), formada per més de 100 organitzacions de la ciutat que intercanvien pràctiques innovadores en matèria de temps i conciliació.



En aquest premi s'hi poden presentar les empreses, entitats, associacions i cooperatives, amb independència de la seva activitat i sector empresarial, que estiguin implantades a Barcelona i a l'àrea metropolitana i reuneixin els requisits. Les bases del premi es poden consultar al web barcelona.cat/tempsicures. A grans trets, el jurat valorarà factors com la gestió del temps, la flexibilitat horària i adaptació a la Reforma Horària; la flexibilitat en l'espai i el temps i el teletreball; la sensibilització en matèria de temps, conciliació i corresponsabilitat, entre d'altres.



Es pretén que les mesures siguin escalables i, per tant, si funcionen en una organització puguin ser implantades en altres entitats que vulguin seguir el mateix exemple.



Les empreses guanyadores s'anunciaran en un acte públic al mes de març de 2019.