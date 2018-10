Aspectes importants de la impressió digital a Espanya

Des de que Gutenberg va crear la primera impremta de la història el món de la impressió no ha parat d’avançar, pel qual les noves tècniques d’impremta cada cop són més innovadores al llarg dels anys. Actualment la impressió digital presenta diverses avantatges que engloben gran qualitat d’imatge i també la reducció del temps de producció. Addicionalment, permeten a moltes empreses estalviar diners, així com guanyar espai i comoditat de manera senzilla.

Si bé és cert, la impressió digital es refereix a la impressió directa d’un arxiu digital a paper o diversos materials que a partir de múltiples mitjans, poden obtenir-se en format físic de forma eficient. El mitjà més comunament utilitzat a nivell mundial és la impressió amb tinta de cartutxos, o bé d’injecció de tinta, a més del tòner en impressora làser que avui dia és molt utilitzat en el sector de les arts gràfiques.

El servei de la Impressió Digital

Per la seva part, es tracta d’un procés ofert per diverses empreses de forma professional. Un bon exemple són els serveis que ofereix Printmakers, tractant-se de la impremta més moderna de la localitat de Barcelona, la qual integra a vint experts amb més de trenta anys d’experiència. Així doncs, aquests negocis són ideals pels projectes plantejats per diferents companyies, els quals s’entreguen en un temps realment curt, fent efectiva ràpidament la recepció de les seves impressions i tenint disponibilitat pràcticament immediata durant tot l’any.

També és important tenir en compte que l’àmbit de la impressió digital segueix experimentant un gran creixement a l’actualitat. Per això, s’han llançat diversos equips digitals al mercat amb l’objectiu d’oferir millors prestacions i satisfer les noves necessitats dels clients. Al mateix temps, prometen una completa innovació de la tecnologia, pel qual les impremtes online a més d’oferir impressions a paper o cartró, també produeixen els seus treballs en fusta, vidre, tela, alumini, pintura i altres materials amb excel·lents formats, i empleats per deixar a un costat lo tradicional.

Avantatges econòmiques

Són múltiples les avantatges que presenta la impressió digital, començant per la de que ofereix un gran estalvi de diners, doncs es tracta d’un mètode d’impressió que al ser instantani degut a comptar amb l’equip especialitzat, promet preus totalment econòmics per al desenvolupament de les companyies. D’aquesta manera poden crear la seva pròpia publicitat amb una alta qualitat d’imatge a preus baixos, com és el cas de Printmakers, que preserven el patrimoni de les companyies amb pocs recursos econòmics.

A més, són empreses que no s’excedeixen abusivament en els seus preus al tractar-se de diferents serveis gràfics de disseny, maquetació i impressió digital a color, blanc i negre o enquadernacions, així com impressió de dada variable, amb plotter, roll-ups, gestió documental i serveis de print management.

Una altra de las avantatges és que aporta qualitat en els seus serveis, també ofereix diversos tipus de formats en la seva impressió amb una varietat sense límits. Per això, exhibeix un gran servei en comparació amb les impremtes antigues, gràcies a la seva efectivitat i rapidesa, ja que les primeres entregaven les impressions al transcórrer un període de temps mínim de 24 hores.

Avantatges mediambientals

Actualment s’han desenvolupat múltiples equips seguint la necessitat mundial de generar noves tecnologies sostenibles, les quals a la seva manera contraresten la contaminació que malmet el medi ambient.

Davant d’això, moltes empreses que es dediquen a la impressió digital s’han preocupat per oferir els seus serveis amb equips més sofisticats que tinguin la capacitat d’estalviar energia, concretament un total del 80% o més, així com assegurar que les tintes utilitzades consumeixin un 60% menys d’aigua. D’aquesta manera es redueix la generació de residus a Espanya i a nivell mundial.

Noves tendències en la impressió digital

Impressió 3D

Realitzada amb màquines capaces de crear peces o maquetes volumètriques amb un disseny efectuat mitjançant un ordinador i recollit amb un escàner 3D.

Impressió per sublimació

Una innovadora tècnica que permet transferir la tinta a qualsevol material desitjat a través del calor.

Packaging

Promou la utilització d’atractius embolcalls dels productes, els quals són dissenyats amb línies minimalistes per les empreses d’impressió digital.

Làser

Una tendència coneguda en la que la impressora utilitza carga electrostàtica amb tinta en pols o tòner per tal de crear la imatge. Aquesta partícula pot submergir-se en un líquid o romandre seca.

Consum responsable de la impressió digital

Davant el panorama d’expansió que presenta la impressió digital és necessari fer un us responsable de la mateixa, tant per particulars com també per part d’empreses. D’aquesta manera podria reduir-se el consum irracional que també genera una acumulació de gran quantitat de residus tecnològics. De fet, molts cops són culpables de contaminar el medi ambient.

És per això que sorgeix la necessitat de conscienciar a les persones i a diferents negocis per tal de preservar l’entorn, amb el principal objectiu d’adoptar diferents models de consum que siguin més sostenibles pel medi ambient.