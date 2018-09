Facua recorda als passatgers afectats per la vaga de Ryanair que tenen dret a indemnitzacions del bitllet i despeses vinculades

FACUA-Consumidors en Acció recorda a tots els passatgers que es puguin veure afectats per la nova vaga de tripulants de cabina de Ryanair que tenen dret a compensacions d'almenys 250 euros i a la devolució de l'import del bitllet i de les despeses que poguessin haver hagut de fer front a causa de la cancel·lació del seu vol.

Els sindicats de tripulants de cabina USO i Sitcpla ha anunciat una nova jornada de vaga per aquest divendres 28 de setembre, després que no s'hagi arribat a cap acord entre els treballadors i l'aerolínia. La vaga, que té lloc en sis països europeus, ha provocat ja la cancel·lació de 150 vols de Ryanair i es preveu que afectarà uns 50.000 passatgers.



En el cas de l'estat espanyol, el Ministeri de Foment ha fixat els serveis mínims que s'hauran de complir durant la vaga. Ryanair haurà de garantir el 100% dels vols a territoris no peninsulars, el 59% dels serveis domèstics sense alternativa de transport inferiors a cinc hores i el 35% a la resta.



L'agrupació de consumidors recorda als usuaris que el Reglament Europeu 261/2004 estableix una sèrie de compensacions en cas de cancel·lació dels vols. Així, l'article 7 de la normativa recull que "els passatgers rebran una compensació per valor de 250 euros per a vols de fins a 1.500 quilòmetres, 400 euros per als intracomunitaris de més de 1.500 quilòmetres i per a tots els altres entre 1.500 i 3.500, i 600 euros per a la resta de vols ". L'associació també recorda a l'aerolínia que una sentència del passat mes d'abril del Tribunal de Justícia de la Unió Europea al·legava que una vaga de treballadors no es considera dins el concepte "circumstàncies extraordinàries", de manera que la companyia tampoc pot negar-se a les indemnitzacions que se li exigeixin.



Aquest reglament europeu recull també que les compensacions esmentades no serien exigides a l'aerolínia en el cas que "se'ls informi (als usuaris) de la cancel·lació almenys amb dues setmanes d'antelació en relació a l'hora de sortida prevista, entre d'altres condicions.

A més d'aquestes compensacions, el Reglament Europeu recull el dret que tenen els usuaris al reemborsament del cost íntegre del bitllet en un termini de set dies o a un transport alternatiu. D'altra banda, estableix que s'ha d'oferir als passatgers afectats "menjar i refrescos suficients", allotjament en un hotel si és necessari i trasllat de l'aeroport a l'esmentat hotel.