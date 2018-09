La Foeg critica que l'elevat preu de l'energia frena la creació de llocs de treball i que vinguin empreses al territori

La patronal gironina Foeg ha criticat que l'elevat preu de l'energia frena la creació de nous llocs de treball i impedeix que noves empreses s'estableixin al territori. A tall d'exemple, la Foeg subratlla que les despeses en electricitat ja suposen "més del 30% dels costos de producció" a sectors com el tèxtil, la siderúrgia i les càrnies.

El president de la patronal, Ernest Plana, assegura que això impedeix als empresaris incrementar plantilles i que, de retruc, fa que "moltes empreses de l'exterior" no vinguin aquí. La patronal, que aquest dijous ha celebrat el 30è aniversari, ha redactat un document que radiografia les principals demandes de l'empresariat gironí, algunes de les quals ja són "històriques". Plana també assegura que se senten "totalment desatesos" per part de l'administració.

Aniversari amb clara reivindicació. La patronal Foeg ha celebrat aquest dijous 30 anys posant sobre la taula les principals demandes de l'empresariat gironí. Les ha recollides totes en un document, coordinat per l'economista Marc de la Barrera, que les agrupa en quatre grans blocs: mercat laboral, infraestructures, energia i medi ambient.



El president de la Foeg, Ernest Plana, assegura que al capdavant de totes elles hi ha la necessitat d'abaixar els "elevats preus de l'energia". De fet, Plana critica obertament que la despesa en electricitat que han d'assumir les empreses del territori frena la creació de nous llocs de treball.



Per una banda, perquè les que ja hi ha establertes no poden contractar més personal perquè han de pagar les factures. "Donaríem molts més llocs de treball si l'energia fos més barata; és tan simple com això", diu Ernest Plana. Però per altra banda, perquè els costos de l'energia també impedeixen que empreses estrangeres obrin plantes a les comarques gironines. "Quan arriben i ho analitzen tot, s'adonen que aquí paguen l'energia fins a un 30 o un 40% més cara que en d'altres països", lamenta Plana. A això, segons el president de la Foeg, també s'hi afegeix una altra mancança: que a molts polígons de la demarcació encara no hi arriba la fibra òptica.



Formació professional i infraestructures



Per Plana, aquestes són ara mateix les dues principals demandes que s'han de resoldre a curt termini. Però més enllà d'això, el document de la Foeg també n'exposa d'altres. Algunes de les quals, admet el president, ja s'han convertit en "històriques".



Entre aquestes, la necessitat de potenciar la formació professional (per trobar mà d'obra qualificada) o d'accelerar les obres pendents en infraestructures (aquí, el desdoblament de l'N-II és prioritari). Entre les demandes, també en destaquen la petició perquè l'aeroport de Girona tingui baixador del TAV o, una que ja és recurrent, evitar la burocràcia i l'excessiva paperassa.



Ernest Plana subratlla que algunes de les reclamacions "ja fa molt de temps" que s'han posat damunt la taula, però que "continuen pendents de resoldre". "Per aquest motiu, les hem volgudes reescriure i seguirem insistint-hi davant dels Governs, perquè ens sentim del tot desatesos per part de l'administració", conclou.



Font:ACN