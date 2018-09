Uber i Cabify oferiran un viatge gratis als usuaris el proper dimecres 26 de setembre

Els viatges gratuïts de les plataformes Uber i Cabify s'allargaran entre les 10.00 hores del matí i les 22.00 hores de la nit amb l'objectiu que els ciutadans "coneguin l'experiència i el testimoni dels 15.000 conductors VTC que cada dia porten més de 6 milions d'usuaris i que en els pròxims dies poden veure compromès el seu lloc de treball". Segons la patronal Unauto , aquest 26 de setembre tots els interessats podran demanar un viatge gratuït a través de les aplicacions de Cabify i Uber en totes les ciutats de l'estat espanyol on operen. La iniciativa és un acte més de la campanya de les VTC amb el lema 'En el futur hi cabem tots' i de defensa d'un sector que genera a Espanya "uns 750 MER anuals".

