El govern espanyol suspèn l'impost de la generació elèctrica per abaratir rebut de la llum als consumidors

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha anunciat aquesta setmana en una comissió al Congrés de Diputats que el govern espanyol suspendrà l'impost del 7% de la generació elèctrica per abaratir el rebut de la llum als consumidors.

Segons Ribera, és la mesura "més adequada" per "alleugerir" la factura del consumidor en un moment que ha qualificat "d'excepcional". "No poden ser ells els que afrontin les turbulències del canvi", ha reblat.

En la seva intervenció a la Comissió de Transició Ecològica al Congrés dels Diputats, Ribera ha destacat la necessitat d'actuar de "manera immediata" i ha dit que és la "mesura més adequada i encertada per enviar una senyal clara per part del govern". "Necessitem alleugerir la factura del consumidor en un moment excepcional en què no pot ser que sigui ell qui n'afronta les conseqüències", ha assenyalat.



Ribera també ha indicat que "la prioritat serà la protecció dels més vulnerables" i ha comentat que, segons les dades del 2016, hi havia 4,6 milions de llars on no es podia mantenir una temperatura adequada. La ministra ha lamentat que aquest problema incideix especialment en les famílies monoparentals, el que implica una "feminització" de la pobresa i a persones grans que viuen soles, ha subrallat.

