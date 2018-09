Nextdoor, l'app nascuda per impulsar la vida de barri

Nextdoor és una app que busca fomentar les relacions locals entre les persones que viuen en un mateix barri o població. Ara arriba a l'estat i està disponible també en català i per dispositius web, Android i iOS.

Nextdoor es va presentar per primer cop als EUA, el 2011 i el 2016 va arribar a Europa. Actualment, més de 200.000 barris a Estats Units, Regne Unit, França, Països Baixos, Alemanya i Itàlia utilitzen l'aplicació.

La plataforma és una eina per impulsar la vida de barri connectant als ciutadans. A través de l'app es pot oferir serveis als altres veïns, promore campanyes de barri, connectar a persones que viuen soles o, senzillament, reforçar les relacions veïnals.

A Nextdoor, els veïns creen comunitats en línia privades i segures dedicades al seu veïnat, on poden fer preguntes, conèixer-se entre ells i intercanviar consells i recomanacions locals. Per exemple, obtenir informació i recomanacions de confiança per a mainaders, operaris o professionals diversos, anuncis privats, posada en marxa de projectes per millorar el barri. Registrar-se és fàcil i segur. Per unir-se a la plataforma, es requereix que tots els membres facin servir el seu nom real i verifiquin la seva adreça particular. Les converses de barri només són accessibles per als veïns que han verificat la seva adreça, i que, per tant, són veïns reals d’aquell barri. Tots els llocs web de Nextdoor estan protegits per contrasenya i el contingut del barri i la informació dels membres no es poden trobar a Google ni en altres motors de cerca.