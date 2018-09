Salvem Salau es mobilitza contra un projecte miner a les Valls d'Àneu

Salvem Salau, la Plataforma creada per oposar-se a les mines que es volen construir a la zona de Bonabé, al Pallars Sobirà, ha anunciat que ''ha arribat el moment de la mobilització social'' per lluitar contra l'explotació dels recursos del territori. El projecte d'investigació minera per a cercar or i wolframi a la Vall de Bonabé ja es troba en fase d'avaluació ambiental. L'empresa Neometal Spania SL, una filial de la multinacional australiana Apollo Minerals Limited, ja ha presentat el document ambiental per la sol·licitud d'inici d'avaluació d'impacte ambiental simplificada al Departament de Territori i Sostenibilitat.

La Plataforma lamenta que d'aquesta manera només podran presentar al·legacions els organismes i entitats que hagin rebut el document. La plataforma Salvem Salau és una de les que sí que podrà presentar al·legacions i per aquest motiu es mostra satisfeta.

D'altra banda, el passat 20 de juliol el Ple del Consell Comarcal del Pallars Sobirà va aprovar, per unanimitat de tots els grups, una moció de rebuig als projectes miners sorgits a la comarca del Pallars Sobirà, presentada per la CUP. Però per l'altra, dijous passat a la Comissió d'Empresa, els vots en contra d'ERC i JxCat juntament amb l'abstenció de C's rebutjaven una Proposta de Resolució al Parlament, presentada per Catalunya en Comú-Podem, i que anava en la mateixa línia que la moció aprovada al Consell Comarcal. Salvem Salau denuncia la manca de connexió dels diputats amb el territori afectat.



La plataforma Salvem Salau recorda els elevats impactes que suposaria pel medi natural l'execució de la fase de sondeig, amb 6 perforacions d'uns 150 metres de profunditat, aproximadament, en unes roques calcàries totalment fracturades.



La Plataforma diu que la gent del territori no acaba d'entendre perquè es poden permetre ''unes pràctiques mineres tan agressives en una zona tan ecològicament sensible'' que és hàbitat de nombroses espècies protegides, entre elles l'os bru.

Font: ACN