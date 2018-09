La Fundació Emys organitza un dinar per captar fons per projectes de conservació de zones humides

El dia 16 de setembre la Fundació Emys, entitat mediambiental dedicada a la conservació de la natura especialment de les zones humides i la tortuga d’estany, emplaçarà al Rebost de Can Moragues el dinar natura Emys, un dinar benèfic per a recaptar fons i cofinançar alguns

dels projectes de conservació de la natura que es plantegen pel 2019.

El dinar serà elaborat per l’Ada Parellada del Restaurant Semproniana, i hi assistiran els padrins de la Setmana de la natura Albert Bosch, Amics de les Arts, i Pilarín Bayés, i comptarà amb un concert d’Andrea Motis i Joan Chamorro.

La Fundació Emys és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la conservació de la natura, que treballa en la recerca, gestió, conservació, educació i conscienciació per tal d’assolir el seu objectiu: conservar les zones humides i especialment la tortuga d’estany (Emys orbicularis). La Fundació Emys també fomenta un comportament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient i treballa ajudant als diferents actors del territori a fer una gestió sostenible, promovent, a través de la custòdia, l'agroecologia i la gestió forestal sostenible, així com també treballa en educació ambiental i ecoturisme.

La tortuga d’estany és una espècie amenaçada a nivell global degut a la reducció de les seves poblacions i a la desaparició del seu hàbitat, les zones humides. Al nostre territori hi trobem algunes poblacions, només dos d’elles estables i madures, la més important de les

quals és la de la comarca de La Selva. Una altra de les principals amenaces per l’espècie és la fragmentació de la població de tortuga d’estany, després de la pèrdua del seu hàbitat. Les pràctiques agrícoles i la construcció d’infraestructures han comportat un dessecament

general de les zones humides, la seva fragmentació i també la pèrdua de la qualitat d’aquests habitats, essencials per la conservació de les poblacions de tortuga d’estany que resten a Catalunya.

Per tot això, la Fundació Emys emplaça aquest dinar benèfic per tal de recollir fons que seran destinats íntegrament a cofinançar tres dels seus projectes de conservació per l’any 2019: Dues campanyes de seguiment (tardor 2018 i primavera 2019) que permeten determinar en quin estat es troben els diferents nuclis de l’espècie i el seu hàbitat a la Selva, creació d’una bassa semi-permanent en un punt estratègic per a la connectivitat de l’Emys orbicularis i que pugui acumular l’aigua d’escorrentia de la pluja (o del nivell freàtic) i tasques de millora de l’espai de dues basses de Riudarenes, com la neteja d’un reg on hi creixen les cries de tortuga d’estany que actualment es troba totalment cobert per romegueres, i la neteja de la vegetació de l’entorn de la bassa per afavorir la permanència de l’aigua a l’estiu i mantenir zones d’insolació per a les tortugues, essencials per al seu desenvolupament.

El dinar benèfic serà elaborat amb productes ecològics i de proximitat, i amb fruita i verdura ecològica de varietats locals i tradicionals dels nostres productors de proximitat en custòdia. Molts d’aquests productes també es poden trobar a el Rebost de Can Moragues i provenen

d'agricultura d'alt valor natural, que és aquella que és capaç de sostenir alts nivells de biodiversitat, fet que afavoreix la conservació de la biodiversitat agrícola, un dels objectius principals de la Fundació Emys.

També comptaran amb productes de col·laboradors com Veritas, Albet i Noya, Tegust, Dalia Dome, Galetes Trias, Wineissocial i Cafés Novell.