Un alcalde de l'illa francesa d'Oleron vol declarar el seu municipi 'territori lliure de McDonalds'

L'Alcalde de Dolus, ja fa 4 anys que ha iniciat un procés contra l'obertura d'un McDonalds que ha acabat als tribunals. El govern local que ha apostat pel desenvolupament sostenible, el consum de proximitat i la lluita contra l'escalfament global considera McDonalds com un model obsolet de negoci, i que és 'com la mineria del carbó de la gastronomia'.

L'illa situada a la costa atlàntica francesa, és líder en menjar ecològic, desenvolupament sostenible i gestió de residus. Oleron és un destí turístic important a França, i la segona illa en grandària, després de Còrcega.

Aquest setembre es calcula que finalitzarà la batalla legal que ja fa quatre anys que dura per tal de declarar l'illa, territori lliure de Mcdonalds. La lluita l'encapçala el mateix alcalde del poble de Dolus d'Oleron, Grégory Gendre.

El 2014 el cap del govern local d'aquesta població de 3.000 habitants, va encapçalar un moviment rebutjant la petició d'obertura d'un establiment de Mcdonals al municipi. Un tribunal de Poitiers va sentenciar la tardor passada, que el poble no té base legal per a impedir l'obertura d'aquest establiment i que se li ha d'atorgar la llicència. Si no és així, amenaça amb que el municipi hauria d'afrontar una multa de 300 euros per cada dia que passi sense atorgar la llicència. Gendre va presentar al.legacions i al setembre s'espera que hi hagi el veredicte.

Llegim a Chance.org que Gendre, extreballador de Greenpeace, ha promès al veïns alternatives a l'obertura del McDonalds, com la renovació d'un antic club de vacances. Tot i així, no ha pogut evitar el creixement de tensió entre veïns, a pesar que la majoria veu amb bons ulls la seva iniciativa.

De fet, Gendre, ha seguit en la línia del que ja va protagonitzar el granger antisistema José Bové, ara fa 20 anys, quan per protestar pel boicot dels EUA contra el formatge roquefort i l'expansió del fast food, va destruir un restaurant McDonalds del sud de França. Era l'any 1999, i la protesta del granger fracès va protagonitzar les portades de tot el món.

A pesar que el context, avui en dia, no és el mateix, ja que McDonalds ha arrelat profundament també a França, Gendre assegura que aquesta cadena de menjar ràpid 'simbolitza l'antiga manera de fer les coses, és com la mineria del carbó de la gastronomia, ha quedat desfassat'.

Des que Gendre és alcalde de Dolus, fa 4 anys, la població s'ha convertit en una mena de laboratori de vida sostenible. Els menjadors escolars ofereixen productes locals, es promou la reducció d'emissions de diòxid de carboni i de residus entre els veïns i les empreses locals... tot plegat, amb l'objectiu de frenar l'escalfament global i mostrar l'exemple. Gendre assegura que Oleron seria una de les zones més perjudicades per l'augment del nivell del mar i per l'increment de residus plàstics a l'oceà.

Al mateix temps que el consistori recapta donacions per assumir els costos del procés judicial, s'ha iniciat una campanya de recolzament que ja ha assolit més de 82.000 signatures.